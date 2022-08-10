«بيتك» أعلن أسماء الفائزين لحملة «مكافآتكم الطلابية عندنا»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اسم الفائز بمبلغ 5 الاف دينار، وهي رشا جابر الشمري، بالاضافة الى اسماء 20 فائزا بمبلغ 500 دينار لكل منهم ضمن السحب الشهري الثاني من حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» لعملاء «حسابي» للشباب، التي تمنح العملاء فرصة الفوز باكبر سحب حصري بقيمة 100 الف دينار خلال فترة الحملة، التي تستمر الى نهاية العام، بالاضافة الى فرصة فوز 4 عملاء بجائزة قيمتها 5 الاف دينار على مدار الحملة. وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

والفائزون هم: فاطمة دخيل العنزي، حمد فيصل العبدالوهاب، اسماء سعد المطيري، حمود سعد القويع، دانة مشعل الطبيخ، يوسف وليد الرمضان، مريم محمد بوشهري، اسمى بجاد العتيبي،حمد ركاد الضفيري، غاية نايف العجمي، وضحة متعب المطيري، في عبدالعزيز المويزري، مريم عبدالرزاق عبدالسلام، شيخة بدر السبيعي، فوز الحميدي العدواني، غدير سعود العتيبي، سامية زبار العتيبي، عبدالعزيز احمد يوسف، لولوة ياقوت مبارك، عبدالعزيز برجس الحيلان.

وفازت رشا جابر الشمري بمبلغ 5 الاف دينار، وهي الجائزة الكبرى الاولى لهذه السنة.

ويأتي اطلاق هذه الحملة بمميزاتها الاضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.

وتتيح حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» التي يوفرها «بيتك» لعملاء «حسابي» للشباب، اكبر سحب حصري بقيمة 100 الف دينار، خلال فترة الحملة الممتدة الى نهاية العام الجاري، بالاضافة الى العديد من المزايا والعروض منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة الأولى مجاناً، المشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» والحصول على 1000 نقطة من مكافآت «بيتك» عند التفعيل، وعروض مميزة وعروض نهاية الاسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.

ويتمكن العملاء الذين يحصلون على المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك» من الحصول على فرصة لدخول السحب على الجوائز الشهرية او في نهاية الحملة، عند تحويلهم المكافأة الطلابية من خلال حسابهم في «بيتك»، حيث تتاح فرصة الربح والدخول في السحب في الشهر التالي من تحويل المكافاة، كما انه عند الفوز يتم مباشرة ايداع قيمة الجائزة في حساب الفائز. وتعبر الحملة عن التقدير والاهتمام الذي يبديه «بيتك» لشريحة الشباب وعملاء «حسابي» وتؤكد جهوده نحو تحقيق الشمول المالي وتحفيز العملاء على مزيد من التعاملات المصرفية والمالية في اطار واحد، ما يحقق التميز في الخدمة ويؤكد التفهم لمتطلبات واحتياجات العملاء من قبل «بيتك» وحرصه الدائم على تعزيز القيم الايجابية لدى مختلف الشرائح ومنها قيمة الادخار، مع تقديم ما يناسب ذلك من المزايا والعروض المحفزة.

وتؤكد هذه الحملة اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب مع الموازنة بين مختلف شرائح العملاء وفق طبيعة كل شريحة، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا لهم.

ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة، بحيث تتناسب مع كل شرائح العملاء وتلبي احتياجاتهم في الحصول على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب لا تقل عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة والسرعة.

ومن أهم المزايا التي يتم تقديمها ضمن برنامج «حسابي» للشباب هي حصول عملاء شريحة الشباب على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي (ATM) ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية لـ «بيتك»، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الانترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع (P.O.S) في المحال التجارية، بالإضافة إلى العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحال التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

ويستمر «بيتك» باطلاق الحملات التسويقية لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، ومن ابرزها حملة «خلها على حسابي» التي لاقت ترحيبا كبيرا من اصحاب البرنامج لما تقدمه من عروض حصرية ومميزات كبيرة تلبي تطلعاتهم.

ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح وتطلعات وخصائص هذه الشريحة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، حيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي، كما يمثل مبادرة من «بيتك» نحو تنويع المنتجات والخدمات المصرفية.

