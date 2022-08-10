«أسواق المال» فازت بعضوية «أيسكو»

مال وأعمال

في إطار رؤية الكويت 2035 والرغبة السامية نحو تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واستثماري و رصيد هيئة أسواق المال الحافل بالإنجازات والاستحقاقات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الرؤى الوطنية وتعزيز حضور الكويت في المحافل الدولية، وتأكيداً على ثراء التجربة الاقتصادية الكويتية وما تشهده من تقدير إقليمي ودولي،



حظيت الهيئة بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) من خلال تزكية مرشحها - من الإدارة التنفيذية العليا للهيئة مثنى عبدالوهاب الصالح رئيس قطاع الأسواق عضواً وممثلاً (Board Representative) للجنة الأسواق النامية والناشئة (The Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) في مجلس الإدارة وذلك لمدة سنتين للفترة من العام (2022) لغاية (2024)، وتجدر الإشارة الى أنه قد تقدم الى منصب العضوية مرشحان، أحدهما من هيئة أسواق المال والآخر من هيئة أخرى وقد انسحب قبل يوم الانتخاب.



وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكبر لجان المنظمة، حيث يبلغ عدد أعضائها 115 عضوا من الدول يشكلون 75% من الأعضاء العاديين فيها تشمل هذه اللجنة كلاً من أوروبا، آسيا، أفريقيا، أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وتهدف اللجنة إلى تطوير وتعزيز فاعلية الأسواق المالية الناشئة من خلال وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها رفع كفاءة تلك الأسواق، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة والدعم الفني، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات.

وتأتي عضوية دولة الكويت - ممثلة بهيئة أسواق المال - في اللجنة من خلال تمثيل مؤسسي وليس شخصي ايماناً من هيئة أسواق المال بالكفاءات الوطنية والتزاماً بمبادئ العمل المؤسسي، حيث لم تقدم الهيئة ترشيحاتها على مستوى السادة أعضاء مجلس المفوضين تحسبا من فقد العضوية عند انتهاء مرسوم تشكيل مجلس المفوضين والذي شارف على الانتهاء مطلع شهر سبتمبر القادم، ويتيح التمثيل المؤسسي للهيئة المرونة لاختيار الممثل المناسب لتمثيلها في مجلس إدارة (الأيسكو).



وبالحصول على هذا المنصب تكون هيئة أسواق المال ولأول مرة في تاريخها ممثلة تمثيلاً مؤسسيا في مجلس إدارة منظمة (الأيسكو)، وهو ما تطمح معه الهيئة لفتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة، فضلاً عن الاستفادة من مشاركة مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) في العديد من المنظمات والجهات الدولية المرموقة ذات العلاقة المباشرة بأعمال أسواق المال مثل لجنة بازل، والمفوضية الاوروبية، ومجلس الاستقرار المالي، والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق الداخلي، والبنك الدولي، والتي ترتبط أعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة.



ويأتي هذا الإنجاز تتويجا للمشاركة الفاعلة والمثمرة لهيئة أسواق المال في أنشطة وفعاليات لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، ومنها لجنة تشريعات الأسواق الثانوية (Committee on Regulation of Secondary Markets)، ولجنة تشريعات الوسطاء (Committee on Regulation of Market Intermediates)، ولجنة المشتقات المالية (Committee on Derivatives)، فضلاً عن التزامها بنسبة 97% بمبادئ المنظمة (IOSCO Principles)، وهو الأمر الذي يعكس تقدير أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بناء على الدور الفعال لهيئة أسواق المال بأعمال اللجنة مما أدى إلى الانتهاء من إجراءات الترشيح والانتخاب بتاريخ 3/8/2022 والتي أعلن فيها عن النتيجة بشكل رسمي بتاريخ 8/8/2022.



وفي هذا الصدد، تؤكد هيئة أسواق المال أن الهدف من تلك العضوية هو تحقيق أقصى استفادة من خلال تبادل الخبرات والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في منظمة (الأيسكو) مما سيساهم ببالغ الأثر في تلبية الطموحات الرقابية والتشريعية في السوق المالي الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية والعمل ضمن أهداف رؤية الكويت 2035.

