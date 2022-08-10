«التجارية العقارية»: 8.58 ملايين دينار صافي أرباح النصف الأول

مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح محمدرفيع معرفي عن نتائج أعمال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 8,583,884 د.ك ( ثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي) بزيادة مقدارها 139.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

وتعقيباً على النتائج المالية للنصف الأول من العام 2022، قال معرفي أن الشركة استمرت بالمحافظة على أدائها المميز بما في ذلك النمو في الايرادات التشغيلية من العقارات والفندق حيث كان هناك نمو خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 3 % بزيادة مقدارها 133.2%، والعائد على رأس المال 4.7 % بزيادة مقدارها 139.6%، والعائد على إجمالي الأصول 1.8% بزيادة مقدارها 119.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأكد كذلك أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي والتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.

بالاضافة إلى وضع الخطط لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات للعملاء.

واستمراراً لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين عن طريق الشركات الاستثمارية المحلية والخليجية. خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث استثمرت التجارية و الشركات التابعة لها في محفظة عقارات مكتبية تقع في مدينتي روما وميلان، بالجمهوريّة الإيطاليّة. كما استثمرت التجارية في محفظة عقارات السكنية في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية وانطلاقاً من دورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «خذ وقتا من مشاغل الحياة، لإنقاذ حياة» في برج التجارية القائم في قلب العاصمة.

وقد تكللت حملة التبرع بالنجاح الباهر بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة التجارية العقارية بالإضافة الى عدد كبير من المستأجرين وموظفي وزوار البرج وتبرعاتهم التي اسهمت بدعم احتياجات بنك الدم المركزي.

وفي الختام توجّه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين والأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم لاستمرار الأعمال. وختم معرفي متمنياً للكويت والعالم أجمع زوال الأزمات وتبعاتها وأن يحفظ الله الكويت وشعبها وحكامها من كل مكروه.

