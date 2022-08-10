الحداد: طرق مبتكرة للاحتيال والنصب وغسل الأموال

مال وأعمال

دعا المحامي فهد أنور الحداد جميع الأجهزة والمؤسسات الرقابية إلى تفعيل أدواتها لمنع عمليات الفساد والنصب والاحتيال التي تنفذ من قبل شركات وجماعات وأفراد تجاه المواطنين الكويتيين، مبينا ان هناك طرقاً مبتكرة للنصب والاحتيال تمثل جرائم قانونية يجب التصدي الفوري لها بل وملاحقة مرتكبيها.

وأضاف الحداد خلال ندوة نظمتها دار الحداد للاستشارات القانونية حملت عنوان «أحدث طرق النصب والاحتيال» ان هناك شركات تبتكر عمليات احتيال للاستحواذ على الأموال من الأفراد والشركات عن طريق مواقع التواصل من خلال بيانات ومعلومات تتعلق بأشخاص وشركات كبرى، لافتا إلى أن جرائم السرقة تختلف عن جرائم النصب والاحتيال في تسليم أو سحب الأموال من حسابات الأشخاص أو الشركات وتلك كارثة محققة تستدعي تدخل السلطات والجهات الرقابية لتعزيز أدواتها في حماية العملاء.

وقال الحداد إن منفذي الاحتيال يحصلون على الأموال من جانب ركن أساسي وهو تسليم الأموال بطرق ذكية جدا توهم الضحايا بتحقيق أرباح وهي خطط منهجية للاستيلاء على الأموال من جهات أجنبية أو محلية تكرس كل جهودها لتحديث عمالياتها وفي حال اكتشاف الضحية أيا كانت شركة أو فرد لوقوعها في عمليات احتيال ونصب يتجه لاستراد الأموال فلم يتمكن نظرا لعدم قدرته على تحديد الجهة التي ارتكبت الجريمة أو لعدم وفرة المعلومات التي تمكنه من رفع دعوى قانونية لاسترداد أمواله التي خسرها عن طرق التحايل.

ومن جهة اخرى حذر الحداد من امتداد عمليات غسل الأموال التي تتم كذلك بطرق مبتكرة مطالبا المجتمع الكويتي سواء أكان أفراداً أو شركات من الحرص في التعامل بالتحويلات المالية التي تتم عن طريق صفقات هي فى الواقع غير شرعية نظرا لأنها تتعارض مع الطرق الطبيعية للعلاقات التجارية والصفقات التي تتم عن طريق التعاملات الاليكترونية، مبينا ان هناك ملفات مفتوحة أمام الجهات القانونية للعديد من التحويلات أو الاستثمارات المالية التي تؤكد وجود عمليات غسل أموال منها ما ينفذ على طريقة العقود بقطاع المقاولات أو تنفيذ اعمال ومشاريع بدول غير محلية، مبينا أنها طرق جديدة للتحايل على القانون وهي في الواقع عمليات غسل أموال.

وأشار الحداد إلى أن البعض من الحسابات في السوشيال ميديا وبعض الإعلانات التي يستخدمها مشاهير وآخرون يعملون بالتسويق للسلع والمنتجات وتلك هي الأخرى يجب ان تخضع للأجهزة الرقابية المنوطة بالكشف عن غسل الأموال

والمح الحداد إلى أن الكويت بكل أجهزتها الرقابية والامنية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في التصدي لممارسات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على الصعيد العالمي والإقليمي.

واقترح الحداد بضرورة إنشاء محكمة جرائم غسل الأموال أصبح لتعزيز جهود دولة الكويت الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما أن هذه الخطوة تجسد حرص دولة الكويت على دعم التوجه نحو التخصّص في العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز.

