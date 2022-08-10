«كاسكو»: قائمة طعام جديدة على رحلات الطائر الأزرق

مال وأعمال

تم الكشف عن قائمة الطعام الجديدة على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) لتجربة تذوق الطعام بحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة عبد الرحمن الكندري وعدد من مسؤولي شركة الخطوط الجوية الكويتية، كما حضر اللقاء رئيس اتحاد المطاعم وعدد من مديري الفنادق الكبرى والطهاة التنفيذيين والمهتمين بمجال التجهيزات الغذائية.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران بالوكالة عبد الرحمن الكندري بأن شركة كاسكو تسعى جاهدة من أجل تقديم كل ما هو جديد ومميز لخدمة الشركة الأم شركة الخطوط الجوية الكويتية والحرص على إرضاء أذواق الركاب على متن رحلات الطائر الأزرق، وتأتي قائمة الطعام الجديد المقدمة من قبل شركة كاسكو لتلبية رغبة المسافرين في تذوق أطعمة تحتوي على نكهة الطعام الكويتي الأصيل.

وأضاف أن القائمة الجديدة تضم تشكيلة متنوعة من الأطباق والأصناف التي تم إعدادها بمعرفة أمهر الطهاة الكويتيين لوضع البصمة والذوق الكويتي الأصيل في كل وجبة تقدم للمسافرين.

واختتم الكندري حديثه بأن الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) شركة وطنية تعمل على زيادة الإنتاج والتوسع في السوق المحلي وتوفير خدمات تموينية وتجهيزات غذائية وفق أعلى معايير الجودة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.