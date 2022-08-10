«KIB»: تدني نسب الارتفاع في قيمة العقار السكني الخاص

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كشف بنك الكويت الدولي KIB في آخر تقرير عقاري أعده بأن قطاع عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت قد شهد خلال الستة أشهر الأخيرة ارتفاعا قليلاً نسبيا مقارنة مع العام الماضي، بالرغم من تضخم الأسعار إلى مستويات تعد قياسية في علوها، والذي أسفر عن تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته.



مبيناً ذلك ضمن بياناته المجمعة بشأن تداولات النصف الأول من العام الحالي من العقود المسجلة، مع جداول تفصيلية لأسعار قطع أراضي السكن الخاص المختلفة لكل محافظه. كما تطرق إلى بعض من التطورات، الحاصلة ضمن القطاعات العقارية الأخرى.



العقار السكني في النصف الأول



ذكر KIB في تقريره العقاري النصف سنوي، أن قطاع عقارات السكن الخاص في الكويت يواصل اتخاذ منحنىً متحفظ في معدل ارتفاعاته، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت نسب الارتفاعات في الأسعار، مقارنةً بالعام الماضي، ما يتراوح بين الـ 4.7% و6.1% لمختلف المحافظات، وقد أظهرت بيانات التقرير (في الجدول والرسم البياني أدناه)، نسب التغيير المتباينة في الأسعار بين نهاية 2021 إلى منتصف 2022 عن كل محافظة، بحيث سجلت الأحمدي خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، بينما شهدت مبارك الكبير أقلها.



موضحاً بعض العوامل الرئيسة التي أسهمت في انخفاض نسبة الارتفاع في عقارات السكن الخاص، أفاد مدير التقييم العقاري في KIB، المهندس علي الشخص، بأن الزيادة المستمرة في الطلب، والمتزامنة مع نمو عدد السكان، يقابلها قلة في العرض في ظل الأزمة الإسكانية، مع ندرة في الأراضي والمواقع المرغوبة، لا سيما مع تخصيص القسائم في المناطق البعيدة نسبياً، إلى جانب استمرار الأعمال بالبنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، كما لفت إلى استمرارية المضاربة والاستثمار في العقار السكني، ضمن أحد مسببات هذا الانخفاض في معدلات ارتفاع السكن الخاص.



وفي ذات السياق، بيّن الشخص، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي لقطاع السكن الخاص في النصف الأول للفترة الماضية، إلا أن هناك حركة تصحيح متوقعة يترقبها انخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة، وذلك بوجود عدة مؤشرات، منها:-



? ارتفاع قيمة أسعار السكن الخاص وكلفة مواد البناء بحيث أصبحت لا تتناسب مع القدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين.

? التوسعة الجديدة لضاحية سعد العبد الله السكنية، الأمر الذي سيزيد من عرض الوحدات السكنية.

? انخفاض عدد الصفقات المسجلة بنسبة 51.33 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

? ارتفاع سعر الخصم من البنك المركزي مؤخراً.



وبحسب ما ورد في التقرير عن عقود التسجيل العقاري في الأشهر الخمس الأولى من هذا العام (الموضح في الجدول والرسم البياني أدناه)، فإن إجمالي العقود المسجلة قد بلغت 2693 عقداً، تصدرته عقود قطاع السكن الخاص بنسبة 74.68%، كما شهد القطاع الاستثماري زيادة ملحوظة في معدلات التداول، حيث بين الشخص بأن الارتفاع النسبي بالطلب حالياً جاء مع عودة المقيمين إلى البلاد بعد تداعيات الأزمة الصحية، وحسم بعض القوانين التي ستؤدي إلى استقرار معدل الإشغال للوحدات، مترقباً ارتفاع في معدل الإيجارات مستقبلاً.



وبالتركيز على تداولات عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت، أظهر تقرير KIB أن محافظة الأحمدي تصدرت حركتها بنسبة 43.7%، وذلك من مجمل العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في الستة الأشهر الماضية، وفسّر الشخص ذلك بزيادة تركيز التداول والطلب على الأراضي والسكن في منطقة صباح الأحمد البحرية، علماً بأنها تمثل متنفساً ترفيهياً للمواطنين، مضيفاً أن الفلل والمنازل المتواجدة في بعض مناطق محافظة الأحمدي ما زالت أسعارها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الداخلية ومحيطها، وأيضاً الكلفة العالية لمواد البناء الأولية، كالحديد والإسمنت والألمونيوم وغيرها، ناهيك عن كلفة الأيدي العاملة.



كما شمل تقرير الإدارة العقارية لدى KIB جدول (أدناه) لأسعار أراضي السكن الخاص ضمن الشوارع الداخلية (شارع واحد وزاوية) لكل منطقة في محافظات دولة الكويت، وذلك حتى النصف الأول من عام 2022، بحيث بيّن أن كل من الشويخ السكنية، والصديق، وسعد العبد الله، والمسايل، وأشبيلية، والعقيلة، قد سجلت ما بين أسعار الأراضي للشارع الواحد وأسعار الزاوية بجميع المناطق أعلى متوسط لسعر المتر المربع. بينما سجلت كل من الصليبخات، وسلوى، والواحة، وصباح السالم، وخيطان، وصباح الأحمد السكنية، أدنى سعر للمتر المربع بين أسعار أراضي الشارع الواحد وأسعار الزاوية في جميع المناطق.

