لا يوم كيومك يا أبا عبدالله..

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أحيا المسلمون حول العالم أمس ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأهل بيته في العاشر من شهر محرم.

وفي كربلاء المقدسة، شارك ملايين المسلمين، في مراسم عاشوراء، في العتبتين الحسينية والعباسية.



وشهدت محافظتا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في كل عام توافد ملايين الزوار الى المراقد المقدسة في عاشوراء، الى جانب حضور إعلامي الواسع من القنوات الفضائية ووكالات الاخبار والمؤسسات الإعلامية العراقية والأجنبية للمساهمة في نقل مراسم إحياء يوم العاشر من محرم.

وأقام العراقيون مراسم العزاء في جميع الأماكن المقدسة والجوامع والحسينيات، وبلغت ذروة إحياء المناسبة عند ضريح الحسين في مدينة كربلاء وهم يستذكرون حادثة الطف الأليمة ويستمعون إلى قصة الواقعة بمزيد من الدموع كتعبير عن الحزن والأسى.

ووصل آلاف المواطنين من دول الخليج العربية وإيران وباكستان ولبنان والهند للمشاركة في إحياء مراسم عاشوراء.

كما حرص العراقيون على تقديم وجبات طعام توزع على المنازل والمشاركين في مراسم العزاء.



وخرج العراقيون في مسيرات جماهيرية في مناطق متفرقة من البلاد لاستذكار واقعة الطف حاملين أعلام العراق وأعلاما ملونة للتعبير عن تمسكهم بمبادئ ثورة الأمام الحسين ضد الظلم ونصرة الحق.

ونشرت السلطات العراقية الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والشغب والأجهزة الاستخبارية لتأمين الحماية للمواكب الحسينية ومجالس العزاء فضلا عن تحليق مروحيات للجيش العراقي وإجراء حملات تفتيش دقيقة لكل المشاركين وتأمين طرق خاصة للوصول إلى أماكن العزاء.



وفي دمشق، شهد مقام السيدة زينب عليها السلام، مراسم إحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام.

وأحيا المحبون والموالون لأهل البيت عليهم السلام، ذكرى عاشوراء بتلاوة المصرع الحسيني، وأكد المشاركون على قيم الفداء والإباء والتسامح التي ثار لأجلها الإمام الحسين عليه السلام، وباتت من بعده نبراسا لكل الاجيال.

وقد لف الحزن المشاركين في إحياء ذكرى عاشوراء كما لف السواد المقام الطاهر، وفاضت العيون التي تعلقت بالرادود وهو يروي الفاجعة الأليمة بالدموع كما فاضت القلوب بما حملت من أحزان.



من كل بقاع الأرض جاؤوا، والحزن كان الترجمان بينهم وفيه أبلغ لسان أعاد سرد المرثية الحزينة.

وشهدت عواصم عربية عدة كذلك مسيرات عزاء مليونية رددت هتافات: لبيك ياحسين ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله.

والعبارة الأخيرة قالها الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو على فراش الموت مخاطباً أخيه الإمام الحسين، والذي كان متجهاً إلى أخيه يبكي لما حل به من مصاب، وبقيت هذه الجملة خالدة وتحمل الكثير من الدلالات عن هذه الواقعة حتى يومنا هذا، وقد قال الإمام الحسن هذه الجملة وهو يصارع الموت، وكانت تدل على أن ما سوف يصيب الحسين المكنى بأبي عبد الله سيكون أعظم وأشد قسوةً؛ مما شهده وأودى بحياته.

