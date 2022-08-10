الاتحاد الأوروبي يُقِّدم «نصاً نهائياً» للاتفاق النووي

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فيينا - الوكالات: قدم الاتحاد الأوروبي نصاً نهائياً في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي ، أمس، معرباً عن أمله بأن يتم التوصل إلى اتفاق «في غضون بضعة أسابيع».

وقال المصدر للصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته، «عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحاً أمام كبار المندوبين، وانتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي ولن يعاد التفاوض عليه».

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المفاوضين الإيرانيين المشاركين في محادثات الاتفاق النووي عادوا لطهران من فيينا بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن استمرت أياماً عدة. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أن المشاورات ستستمر مع منسق المحادثات والأطراف الأخرى.

وأكدت إيران أن «النص النهائي» الذي أعلن الاتحاد الأوروبي طرحه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي لا يزال قيد المراجعة من قبلها، وستقدم «آراء إضافية» في شأنه.

ونقلت وكالة «إرنا» عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لم تذكر اسمه، أن طهران أبلغت الدبلوماسي الأوروبي أنريكي مورا الذي يتولى تنسيق المحادثات، «ردنا الأوليّ على النص المقترح وأن هذه البنود تحتاج إلى مراجعة شاملة، وسننقل آراءنا الإضافية واعتباراتنا إلى المنسق والأطراف الأخرى».

وبعد جمود استمر شهوراً عاد دبلوماسيون من جميع الدول الموقعة على الاتفاق (إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا) لفيينا الخميس الماضي في مسعى إلى إنقاذ اتفاق العام 2015، الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق محادثات لإحيائه خلال أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وقال مورا إن «الكرة الآن في ملعب العواصم المعنية، وسنرى ماذا سيحدث»، مضيفاً أن «شخصاً لن يبقى في فيينا» لإجراء أية مفاوضات إضافية.

وبينما شدد على نوعية النص، قال «نأمل بشدة بأن تتم الموافقة عليه وبأن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون بضعة أسابيع».

