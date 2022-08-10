مصر.. تعديل شروط الخدمة العسكرية الإلزامية

عربيات ودوليات

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول محمد زكي، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة. وتناول التعديل أسباب عدم اللياقة للخدمة العسكرية والوطنية، وأسباب الإعفاء منها.

ونص التعديل الجديد على أن يعفى من أداء الخدمة العسكرية كل من يتضح للمجلس الطبي بمناطق التجديد والتعبئة، أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام - بحسب الأحوال - عند الكشف الطبي عليه أن طول قامته أقل من 160 سم (5.24 قدم)، بدلا من 155 في النص القديم.