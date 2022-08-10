بريطانيا تواجه خطر المجاعة!

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لندن - الوكالات: دق رئيس وزراء بريطاني أسبق ناقوس الخطر من خطر مجاعة في المملكة المتحدة في غضون أشهر.

وقال رئيس وزراء حزب العمال السابق غوردون براون إنه يقوم بحملة مكثفة من أجل أزمة تكاليف المعيشة لأنه يرى الفقر في مسقط رأسه، بلدة فايف في اسكوتلندا، «لم أكن أتوقع رؤية فقر مرة ثانية في حياتي».

وحذر براون من أن الناس سيضطرون إلى البقاء بدون طعام ولن يتمكنوا من تدفئة منازلهم بحلول أكتوبر المقبل، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة بشأن أزمة كلفة المعيشة.

وفي حديثه إلى شبكة «سكاي نيوز، انتقد رئيس الوزراء العمالي السابق سياسات حزب المحافظين الحاكم، ووصف ضريبة الربح المفاجئ للحزب بأنها «غبية»، مدعيا أن عمليات إلغاء الاشتراك المدرجة في الضريبة التي تم تقديمها عندما كان ريشي سوناك وزيراً للخزانة خفضت قيمة الضريبة من 15 مليار جنيه إسترليني إلى 5 مليارات جنيه إسترليني.

ومع مطالبته بمزيد من التدخل من الحكومة، وضع براون رؤيته الخاصة للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، بما في ذلك تغيير ضريبة الأرباح المفاجئة، ووضع حد أقصى لفواتير الطاقة، وإصلاح نظام المزايا.

لكنه استبعد عودته إلى السياسة في الخطوط الأمامية، قائلاً: «عندما تكون بالخارج، تكون بالخارج». وقال رئيس الوزراء الأسبق إنه يقوم بحملة مكثفة حول أزمة تكلفة المعيشة لأنه يرى الفقر في مسقط رأسه، بلدة فايف، «لم أكن أتوقع أن أراه مرة أخرى في حياتي».

وقال إن الجمعيات الخيرية تخزن الغطاءات وأكياس النوم وزجاجات الماء الساخن والبطانيات «لأنهم يعرفون أن الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم بعد الآن».

وفي الوقت نفسه، فإن الجماعات الدينية «تفكر في فتح قاعات كنائسها كمراكز للتدفئة بحيث يمكن للمتقاعدين، بدلاً من التجمد في المنزل، الحصول على مكان دافئ يذهبون إليه».

وأضاف بروان: «إذا كانت الجمعيات الخيرية والمنظمات في المجتمع تتخذ إجراءات عاجلة لفعل شيء ما، أعتقد أن الوقت قد حان لاستجابة الحكومة. يجب أن ينتهي الفراغ في مركز الحكومة».

ولدى سؤاله عما سيفعله إذا كان في داونينغ ستريت الآن، قال براون إن أول شيء سيفعله هو الاتصال بعقد اجتماع أزمة طارئ للجنة كوبرا الحكومية مع مرشحي القيادة.

وأضاف: «سأتحدث عن تغييرات في نظام الائتمان الشامل لمنح الناس الأموال اللازمة. وسأتحدث عن وضع حد أقصى لفواتير الطاقة وهذا سيكون له تأثير على خفض التضخم، وكذلك بالطبع لمساعدة الناس في أشد الحاجة».

وقال: «لا يبدو أن أياً من هذه الأشياء تتم مناقشتها في الوقت الحالي بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. وليس من الجيد حقاً أن يتجول مرشحو القيادة في جميع أنحاء البلاد ويقولون «لدي خطة الشهر المقبل، والشهر التالي». هذه هي الازمة ويجب معالجتها الان».

