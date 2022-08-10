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اغتيال مسؤول أمني فلسطيني في لبنان


بيروت - الوكالات: اغتال مسلحون مجهولون مساء الاثنين مسؤولا أمنيا بحركة فتح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، فيما لم تتضح دوافع الهجوم.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن 3 مسؤولين فلسطينيين قولهم إن سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
وقال القيادي بحركة فتح في لبنان منير المقدح، إن سعيد علاء الدين كان مكلفا بالتنسيق بين الحركة والقوى الأمنية اللبنانية.
وأوضح مصدر فلسطيني آخر أن علاء الدين يحمل رتبة عقيد وكان يشغل منصب مسؤول الارتباط والعلاقات العامة في الأمن الوطني الفلسطيني بحركة فتح، وأشار إلى أنه أصيب بطلقات عدة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن المخيم شهد على الفور توترا واستنفارا وإطلاق نار. ويشهد المخيم اشتباكات متفرقة منذ سنوات بين فصائل إسلامية وحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ويعيش في لبنان عشرات آلاف الفلسطينيين، غالبيتهم في 12 مخيما للاجئين، أكبرها مخيم عين الحلوة الواقع قرب مدينة صيدا. وبموجب اتفاق أبرم منذ زمن، لا يدخل الجيش اللبناني هذه المخيمات حيث تتولى فصائل فلسطينية حفظ الأمن.


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