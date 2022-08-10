إيسكو يتفهم شكوك جماهير إشبيلية

دوليه

أكد نجم ريال مدريد سابقا الإسباني إيسكو، المنضم حديثا لإشبيلية في صفقة انتقال حر، اول من أمس أنه يتفهم شكوك جماهير الفريق الأندلسي حول أدائه خلال الأعوام الأخيرة مع الفريق الملكي. ولفت إيسكو خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة شكوك الجماهير التي لا تثق بهذه الصفقة، مؤكدا بشكل حاسم تفانيه الكامل لإشبيلية، من أجل الظهور مجددا بأفضل شكل ممكن له.



وأضاف أتفهم أن هناك بعض الشكوك. خلال السنوات الأخيرة لم أستطع أو لم يمنحوني فرصة اللعب. الآن علي أن أزيل كل هذه الشكوك، وأريد إرسال رسالة طمأنينة وأقول لهم (جماهير إشبيلية) أنني سأبذل قصارى جهدي، وسأكون بكامل تركيزي مع الفريق. وتابع صاحب الـ30 عاما تصريحاته سأظهر المستوى الذي لم أفقده أبدا. أعتقد أنني جئت للمكان المناسب من أجل هذا الأمر.



أتفهم أن هناك شكوكاً، ولكني مسؤول عن تبديدها. كما أبدى النجم المخضرم طموحه من أجل بدء مرحلة جديدة في مسيرته، وأنه يمتلك رغبة كبيرة بالمشاركة في التدريبات مع الفريق في أقرب وقت ممكن، والتعرف على زملائه الجدد. وقال في هذا الصدد لدي رغبة كبيرة بإظهار مستواي الحقيقي، والذي لم أفقده أبدا. جئت إلى فريق أعرف مدربه جيدا. إنه فريق اعتاد على المنافسة، ويريد تقديم كرة قدم جميلة، ولعب دوري الأبطال، ويمر بمرحلة تطور مستمر، وهو أفضل فريق يساعدني على إظهار إمكاناتي.



كما أقر اللاعب الأندلسي أن هذا الصيف كان صعبا وغريبا بالنسبة له، حيث إنه كان يتدرب بمفرده، مع مُعد بدني، بينما كان ينتظر حسم مستقبله مع ناديه. وذكّر أيضا بأن الفرصة جاءته مرارا للعب في أندية كبيرة، وأنه فاز تقريبا بكل الألقاب الممكنة، ولهذا، ولأنه يريد الاستمرار داخل الملعب، فكان اختياره إشبيلية. كما أثنى إيسكو على مدربه في فريقه الجديد، جولين لوبيتيغي، الذي يعرفه عندما تقابلا سويا في ريال مدريد، وكذلك في منتخب إسبانيا. وأشار لوبيتيغي كان يثق دائما بإمكاناتي. أحب طريقة لعبه لكرة القدم، وما يقدمه. أعتقد أنها الأكثر ملاءمة لطريقة لعبي.