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دوليه

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تشيسني يغيب عن يوفنتوس


سيبدأ نادي يوفنتوس موسمه الجديد في الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل، من دون حارسه البولندي فويتشي تشيسني الذي تعرّض لإصابة في الفخذ. وجاءت هذه الإصابة لتزيد متاعب فريق السيدة العجوز الذي غاب عن صفوفه في الفترة الأخيرة كل من الفرنسي بول يوغبا، الأميركي ويستون ماكيني ونجم الفريق، الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا.
وقال نادي «بيانكونيري» اول من امس إن تشيسني شعر بـ «انزعاج في نهاية الشوط الأول من المباراة الودية ضد أتلتيكو مدريد» التي خسرها الفريق الإيطالي برباعية نظيفة الأحد. وكشفت الفحوصات عن وجود آفة في «العضلة المقرّبة للفخذ الأيسر» والتي تتطلب 20 يوماً من الراحة، بحسب «السيدة العجوز».
وتضاف هذه الإصابة إلى سلسلة غيابات أخرى يعاني منها يوفنتوس، لا سيما غياب الدولي الفرنسي بوغبا (إصابة في الركبة وعودة مرتقبة في منتصف سبتمبر)، وماكيني (إصابة بالكتف أبعدته حتى نهاية أغسطس)، والجناح كييزا (يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة منذ بداية 2022). وسيُحرم «بيانكونيري» في أولى مبارياته بالدوري يوم الاثنين المقبل عندما يستضيف ساسوولو، من لاعبَيه الموقوفَين مويز كين والفرنسي أدريان رابيو.


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