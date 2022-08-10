إنتر حرر سانشيز

دوليه

تحرر المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز من عقده مع إنتر الإيطالي قبل عام على نهايته، وذلك تمهيداً لانتقاله الى الدوري الفرنسي من أجل الدفاع عن ألوان مرسيليا الذي دخل منذ فترة في مفاوضات مع ابن الـ33 عاماً.

وقال إنتر في موقعه الرسمي إنه توصل «لاتفاق من أجل فسخ العقد بالتراضي»، مضيفاً «يود النادي أن يشكر أليكسيس على أعوامه الثلاثة مع «نيراتسورو»، والتي توج فيها بثلاثة ألقاب، ويتمنى له كل التوفيق لما تبقى من مسيرته».

ودافع اللاعب السابق لأرسنال ومان يونايتد الإنكليزيين وبرشلونة الإسباني عن ألوان إنتر منذ عام 2019، أولاً على سبيل الإعارة من يونايتد قبل أن يوقع نهائياً لمصلحة الفريق الإيطالي.

ويسمح رحيل سانشيز لإنتر بالتخلص من راتبه السنوي الضخم البالغ 7 ملايين يورو بعد الضرائب وفقاً لوسائل الإعلام التي تحدثت عن أن القطب الأزرق والأسود لميلانو دفع للتشيلي 5 ملايين يورو تعويضاً عن فسخ العقد قبل نهايته. وعانى سانشيز الذي بدأ رحلته الأوروبية عام 2006 من إيطاليا بالذات لكن بألوان أودينيزي، لفرض نفسه مع إنتر متأثراً بكثرة الإصابات التي لاحقته في موسميه الأولين معه.

