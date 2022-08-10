loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ميرتينس إلى غلطة سراي


أعلن نادي غلطة سراي التركي عن تعاقده مع المهاجم البلجيكي دريس ميرتينس حتى عام 2023. ويمتلك ميرتينس البالغ من العمر 35 عاماً مسيرة رائعة مع فريق نابولي الإيطالي، الذي لعب له بداية من عام 2013 وحتى نهاية موسم 2021-2022، إذ خاض ضمن صفوفه 397 مباراة في كل المسابقات وسجل 148 هدفاً ومنح 90 تمريرة حاسمة.
وعلى الصعيد الدولي خاض ميرتينس مع المنتخب البلجيكي 105 مباريات سجل فيها 21 هدفاً. كما أعلن النادي التركي تعاقده أيضاً مع الدولي الأوروغوياني لوكاس توريرا قادماً من أرسنال الإنكليزي. وسيستمر تعاقد توريرا مع غلطة سراي حتى عام 2026.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة