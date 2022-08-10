ميرتينس إلى غلطة سراي

دوليه

أعلن نادي غلطة سراي التركي عن تعاقده مع المهاجم البلجيكي دريس ميرتينس حتى عام 2023. ويمتلك ميرتينس البالغ من العمر 35 عاماً مسيرة رائعة مع فريق نابولي الإيطالي، الذي لعب له بداية من عام 2013 وحتى نهاية موسم 2021-2022، إذ خاض ضمن صفوفه 397 مباراة في كل المسابقات وسجل 148 هدفاً ومنح 90 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي خاض ميرتينس مع المنتخب البلجيكي 105 مباريات سجل فيها 21 هدفاً. كما أعلن النادي التركي تعاقده أيضاً مع الدولي الأوروغوياني لوكاس توريرا قادماً من أرسنال الإنكليزي. وسيستمر تعاقد توريرا مع غلطة سراي حتى عام 2026.