مان يونايتد مهتم برابيو

دوليه

أكدت تقارير صحافية إنكليزية اهتمام مان يونايتد بالتعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، متوسط ميدان نادي يوفنتوس.

وأوضحت التقارير أن تين هاغ، يبحث عن أسماء تعزز خط وسط الشياطين الحمر، قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالية.

وأشارت إلى أن اهتمام تين هاغ ينصب نحو الفرنسي رابيو، خصوصاً في ظل عدم التوصل لاتفاق مع متوسط ميدان برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ. هذا وأشارت التقارير أيضاً إلى اهتمام اليونايتد بالتعاقد مع المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، في وقت يتواصل فيه الغموض حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.