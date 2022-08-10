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دوليه

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رغبة رونالدو في الرحيل تتزايد


أفادت تقارير إعلامية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زادت رغبته بالرحيل عن فريقه الحالي مان يونايتد بعد السقوط الأول للفريق في الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز أمام برايتون.
وكان رونالدو قد بدأ المباراة من على دكة البدلاء في المباراة الرسمية الأولى للمدرب الهولندي تين هاغ ليشارك في الدقيقة الثالثة والخمسين بديلاً لفريد غير أن فريقه تعرضه لخسارة مفاجئة في أولد ترافورد بهدف لاثنين.
وكان رونالدو قد غاب جولة اليونايتد التحضيرية في شرق آسيا لأسباب وصفت بالعائلية غير أن تقارير أفادت بأنه يرغب في الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.


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