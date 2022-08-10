ممثل سمو الأمير حضر افتتاح «التضامن الإسلامي»

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حضر ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حفل الافتتاح الرسمي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي انطلقت أمس في تركيا. وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية التركية بـ 60 لاعبا ولاعبة يشاركون في 10 ألعاب هي (القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة).

وتستمر منافسات الدورة حتى 18 أغسطس الحالي بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي ورياضية من أكثر من 50 دولة إسلامية وتشمل ألعاب كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة (3 في 3) وكرة القدم والجمباز الهوائي والجمباز الفني والرماية وألعاب القوى وسباق الدراجات على الطريق وسباق الدراجات على المضمار والبوتشي والرماية التركية التقليدية والمصارعة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والكيك بوكسينغ وكرة الطاولة والقوس والسهم والجمباز الإيقاعي والتايكواندو والسباحة.

وكان مقررا أن تقام دورة ألعاب التضامن الإسلامي العام الماضي لكنها تأجلت بسبب تداعيات جائحة (كورونا) وتستضيفها تركيا للمرة الأولى حيث تقام الدورة مرة كل أربعة أعوام ويشرف على نسختها الحالية الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية. وأقيمت النسخة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2005 فيما ألغيت النسخة الثانية التي كان مقررا إقامتها في إيران عام 2009 في حين أقيمت النسخة الثالثة في إندونيسيا عام 2013 وأقيمت النسخة الرابعة في أذربيجان عام 2017.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الاحمد إن دورة العاب التضامن الاسلامي تعد تجمعا رياضيا يسهم في تعزيز الروابط بين الدول الاسلامية. وأكد في تصريح لـ «كونا» اهتمام دولة الكويت «قيادة وحكومة» وحرصها على تقديم الدعم للرياضة الكويتية وتطوير مواهب رياضييها في جميع الالعاب. وعن منافسات دورة الالعاب التي يشارك فيها نحو ستة الاف رياضي من 56 دولة قال الشيخ جابر رئيس وفد الكويت إن اللاعبين الكويتيين جاهزون للمنافسة ويرغبون في تحقيق نتائج تلبي الطموح لحصد أكبر عدد من الميداليات.

واعرب عن الامل في أن يحقق لاعبو الكويت الانجازات ورفع علم الكويت عاليا في دورة الالعاب. ويمثل الكويت في دورة الالعاب بنسختها الخامسة التي تستمر حتى الـ 19 من اغسطس الحالي 58 لاعبا موزعين على ألعاب القوى وكرة الطاولة والجودو و(كيك بوكسينغ) والكراتيه والتايكوندو والسباحة والدرجات الهوائية الى جانب الرماية والقوس والسهم.

