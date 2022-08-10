«فيفا» يؤكد حق العربي في دياكيتي

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كشف النادي العربي عن حصوله على حكم من الاتحـاد الدولـي لـكـرة الـقـدم (فيفا) بأحقية النادي في الحصـول علـى شهادة الانتقال الدولية للاعـب العاجي لاميـن دياكيتـي بعـد رفض نـادي مولوديـة وجـدة والاتحـاد المغربـي لـكـرة القـدم إرسـال البطاقـة.

وكان دياكيتي فسخ تعاقده مع النادي المغربي لتخلف الأخير عن تسديد رواتبه لمدة سنة، الأمر الذي يسمح للاعب بفسخ العقد ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي للعبة.

وقال أمين السر العام الناطق الرسمي في النادي العربي فؤاد المزيدي إن نـادي مولوديـة وجـدة والاتحـاد المغربـي رفضا إرسـال البطاقـة لأسباب واهيـة وغيـر قانونية.

ولـفـت المـزيـدي إلـى أن النادي العربي والاتحـاد الكويتـي لـكـرة القـدم قـامـا بتقديـم احتجاج علـى التعسـف فـي إرسـال شـهادة الانتقال الدولية، قام «فيفـا» علـى إثره بتشكيل لجنـة لفـض النـزاع أحادية التحكيم برئاسة الأرجنتيني خافيير بينـاس الـذي أصـدر قــراره بأحقيـة حـصـول العربـي علـى شـهادة الانتقـال الدوليـة للاعـب العاجي، مؤكداً أن تخلـف نـادي مولوديـة وجـدة عـن تسـديد رواتـب اللاعـب لمـدة سـنة وبالتالـي فـإن فسخ تعاقده يعتبـر قانونـي وسـليم وتعاقـده مـع النادي العربي سليم تماماً.

من جانب آخر، التحق المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو بمعسكر الأخضر في تونس، وذلك قبل المباراة الودية الثالثة للفريق أمام النادي القسنطيني الجزائري التي أقيمت أمس. يذكر أن العربي لجأ إلى «فيفا» في قضية اللاعب المغربي حمزة خابا الذي وقع عقداً مع النادي ثم تراجع عنه ووقع عقداً آخر مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد العربي انه متمسك بكل حقوقه القانونية وحذر النادي المغربي من مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية، في الوقت الذي يؤكد فيه اللاعب وجود بند في عقده يتيح له التراجع قبل الانضمام إلى المعسكر.

