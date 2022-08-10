اعتزال الخالدي 25 سبتمبر

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أعلن نادي الهلال السعودي مشاركته في مباراة اعتزال حارس القادسية والمنتخب الوطني نواف الخالدي، التي ستجمع الفريق مع القادسية يوم 25 سبتمبر المقبل على ستاد جابر الدولي، وذلك حسبما ذكر النادي السعودي على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وابتعد الخالدي عن الملاعب منذ العام 2018، ولطالما أكد رغبته في أن تكون مباراة اعتزاله بين الهلال والقادسية.

ويملك الخالدي (36 عاماً) سجلاً رائعاً مع القادسية منذ انتقاله إليه من خيطان في العام 2001، فحقق معه 32 لقباً، منها 9 بطولات دوري، و7 كأس الأمير، ومثلها كأس ولي العهد، و4 كأس السوبر، بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الآسيوي، ولقب كأس الأندية الخليجية، إلى جانب لقبين لمسابقة كأس الخرافي، ولقب واحد لكأس الاتحاد. ومثل الخالدي الأزرق في 103 مباريات وتوج معه بلقب «خليجي 20» في اليمن العام 2010.

