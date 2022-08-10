الساحل يلتقي الخليج ودياً

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يلتقي الساحل اليوم مع نادي الخليج السعودي في ثاني مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في تركيا. وفاز الساحل في مباراته الودية الأولى على الخور القطري 2-0، على أن يلعب مع فريقي البطائح ودبا الحصن الإماراتيين يومي 13 و16 أغسطس الحالي.

وكشف الساحل عن 6 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه فريقه للموسم الجديد، بالإضافة إلى تجديد عقود 5 من لاعبيه. وأعلن النادي على حسابه الرسمي في موقع تويتر عن ضم اللاعبين: منور المطيري ونواف ثامر ونايف العازمي وحمد الخالدي وناصر سالم وضاري الرقم، وتجديد عقود كل من: فيصل عجب وحسن حسون وعبدالرحمن المجدلي وعبدالرحمن الديحاني وحسين البحر.

وكان الساحل أغلق ملف محترفيه على الخماسي: البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، ومواطنه جيوفاني سيلفا، والفرنسي طارق عجون، والتونسي حمزة بن عبده، والعماني حمد الحبسي. ويسعى الفريق الصاعد إلى دوري الدرجة الممتازة إلى تقديم عروض جيدة وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في بقائه ضمن مصاف الكبار.

