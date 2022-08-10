«طائرة الأخضر» يشارك في «العين الدولية»

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يشارك فريق الكرة الطائرة في النادي العربي في بطولة العين الاماراتي الدولية الودية التي ينظمها النادي الاماراتي على صالته خلال الفترة من 18 إلى 28 أغسطس الحالي. ويشارك في البطولة عدداً من الأندية الخليجية والعربية والآسيوية وهي تمثل «للأخضر» فرصة مميزة للتحضير لمنافسات الموسم المقبل.

ويسعى العربي الذي تعاقد مع المدرب الإيطالي اليساندرو رودي ومساعده التونسي صبري الأزرق، إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة من أجل المنافسة بجدية على بطولات الموسم المقبل بعد أن ظهر الأخضر بمستوى متواضع في الموسم الماضي.

ودعم العربي صفوفه بالمحترفين الروسي مكسيم شمياتخين والبيلاروسي فياتشاسلاو شارابوفيتش كما تعاقد مع المحليين موسى بحروه ومحمد اسحاق ومبارك عبدالهادي وهو ما يؤكد أن الفريق يطمح إلى المنافسة بقوة في الموسم المقبل. وبدأ العربي تحضيراته مبكراً من خلال التدريبات الداخلية بقيادة المدرب الإيطالي الجديد.

وهو يأمل من خلال المشاركة في بطولة العين في إيصال الفريق إلى أفضل مستوياته والاحتكاك مع فرق تملك خبرة كبيرة في اللعبة.

