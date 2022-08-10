«يد الكويت» يبدأ تدريباته

محلية

تنطلق اليوم تدريبات فريق كرة اليد في نادي الكويت بقيادة مدربه الوطني هيثم الرشيدي تحضيراً للاستحقاقات المقبلة. وستقام تدريبات الأبيض على فترتين صباحية ومسائية وتشتمل على تدريبات التقوية واللياقة البدنية لتهيئة اللاعبين بأفضل صورة.

وستستمر تدريبات الفريق لغاية 31 أغسطس موعد المغادرة إلى المعسكر الخارجي في البوسنة استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وكان «يد الكويت» قدم الموسم الماضي مستويات مميزة وحقق اللقب الذي طال انتظاره بتتويجه ببطولة الأندية الآسيوية لأول مرة في مشواره، كما توج الأبيض كالعادة بلقبي الدوري والكأس المحليين فيما أفلتت بطولة الخليج من يده بتتويج نادي النجمة البحريني باللقب.

