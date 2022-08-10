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وصول مدرب «طائرة كاظمة»

زيد خلف
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الأربعاء 10 أغسطس 2022

وصل إلى البلاد أول من أمس مدرب فريق الكرة الطائرة الجديد لنادي كاظمة الأرجنتيني سيبستيان كريستين ومساعده مواطنه دييغو كارلوس.
وسيبدأ المدرب الأرجنتيني الذي حل بديلاً للبرازيلي فابيانو ريبيرو قيادة تدريبات الفريق اعتبرا من اليوم.
وكانت إدارة البرتقالي فضلت عدم التجديد للمدرب البرازيلي والتعاقد مع كريستين لتجديد دماء الفريق بعد المستوى المتذبذب الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي.
وتعاقد كاظمة محترف الكويت السابق الكوبي أورلاندو سبيدا ليعوض المحترف الدومنيكاني الفيس سانتوس الذي انتهى تعاقده مع الفريق بعد الموسم الماضي، كما ضم البرتقالي اللاعب سلطان أحمد قادماً من القادسية لكنه فقد خدمات اللاعب محمد اسحاق الذي انتقل إلى العربي.
ويسعى المدرب الجديد إلى التعاقد مع محترف آخر لتدعيم صفوف الفريق بعد اعتماد اتحاد الطائرة مشاركة محترفين مع كل فريق اعتبارا من الموسم المقبل.


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