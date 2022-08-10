الأهلي في مهمة صعبة أمام المصري

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يستضيف استاد الجيش ببرج العرب اليوم الأربعاء مواجهة مرتقبة بين الأهلي والمصري البورسعيدي ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز. يدخل الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش وهو يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

في المقابل يحتل المصري تحت قيادة المدير الفني حسام حسن المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

ويرفع الفريقان شعار الفوز وهو ما سيشعل اللقاء خاصة وأن الأهلي يأمل في مواصلة الانتصارات بعدما عاد لها في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندري فيما يأمل المصري في الفوز وتحسين ترتيبه في الجدول وضمان البقاء في الدوري.

كما أن تواجد حسام حسن على رأس الجهاز الفني للمصري يعطي المباراة ميزة أخرى خاصة وأن حسام عادة ما يسعى بقوة لتحقيق نتائج جيدة أمام الأهلي والزمالك. وفاز أبناء بورسعيد في آخر مواجهة بين الفريقين الموسم الحالي ضمن الجولة 14 في الدوري بهدف دون مقابل عن طريق التونسي هيثم لعيوني.

