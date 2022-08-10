مرتضى: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

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أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تم التعاقد مع لاعب محترف سيتم الإعلان عنه عقب نهاية الموسم لتدعيم صفوف فريق كرة القدم في الفترة المقبلة.

وقال منصور: «هناك مفاجأة سارة لجمهور الزمالك متمثلة في التعاقد مع محترف دولي لتدعيم الفريق الكروي».

وأضاف «جمهور الزمالك شعر بالضيق عندما رحل والتر هودج لاعب فريق السلة السابق وبعدها انضم للأهلي والحقيقة هي أن أحمد مرعي مديرنا الفني طلب مني عدم التعاقد مع اللاعب».

وواصل «الزمالك تعاقد مع لاعب أمريكي لتدعيم صفوف فريق السلة وهو أفضل من والتر هودج 100 مرة».

وأكمل «العلاقة بيني وبين محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري جيدة وأزمة أنس أسامة لاعب السلة لا تفسد علاقتي بالنادي السكندري». وتابع «على سبيل المثال تحدثت مع رزاق سيسيه لاعب فريق الكرة قبل هروبه وعرضت عليه الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري لكن اللاعب قرر الهروب والزمالك سوف يأخذ حقه قانونيا».

