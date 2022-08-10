عمر مدرباً للاتحاد

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن تعيين محمد عمر في منصب المدير الفني للفريق وذلك خلفا لعماد النحاس المدرب السابق الذي تقدم بالاعتذار عن عدم استكمال مهمته عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

كما تم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون والذي يتكون من محمد نور مدربا عاما وعصام ربيع مدربا ويوسف حمدي مدربا ومجدي بهلول مدربا لحراس المرمى.

وقرر مجلس إدارة النادي الإبقاء على الجهازين الطبي والإداري.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.