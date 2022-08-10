loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عمر مدرباً للاتحاد


أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن تعيين محمد عمر في منصب المدير الفني للفريق وذلك خلفا لعماد النحاس المدرب السابق الذي تقدم بالاعتذار عن عدم استكمال مهمته عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.
كما تم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون والذي يتكون من محمد نور مدربا عاما وعصام ربيع مدربا ويوسف حمدي مدربا ومجدي بهلول مدربا لحراس المرمى.
وقرر مجلس إدارة النادي الإبقاء على الجهازين الطبي والإداري.
 ويستعد الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة