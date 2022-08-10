مزايا خصوصية جديدة في «واتساب»

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أعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا المالكة لتطبيق التواصل الفوري واتساب، مارك زوكربيرغ، أمس، أن هناك مزايا جديدة ستضاف إلى واتساب.

وكتب زوكربيرغ على صفحته الرسمية في فيسبوك أن المزايا الجديدة تشمل الخروج من مجموعات واتساب من دون إشعار الآخرين، والتحكم بحالة المتصل بالإنترنت.



وأضاف أن الخدمة الثالثة تتصل بمنع أخذ لقطة شاشة screenshot للرسائل التي يمكن مشاهدتها لمرة واحدة فقط في التطبيق.

وتعهد زوكربيرغ بالاستمرار في إيجاد سبل جديدة لـحماية رسائل المستخدمين، لكي تظل خاصة وآمنة وكأنها محادثة مباشرة بين شخصين.



ولم يدل بأي تفاصيل إضافية، من قبيل متى سيتم تفعيل هذه الخدمات ولا كيف يمكن تطبيقها. ويأتي حديث زوكربيرغ استجابة، على ما يبدو، لمطالبات المستخدمين المتكررة على مدار السنوات الماضية بتحسين وضع الخصوصية في واتساب.