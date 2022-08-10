الكويت والفجر الجديد

الاخيرة

بعد معاناة نصف قرن عابس، استطعنا خلاله أن نتحول من الدولة الرائدة والإشعاع الحضاري المتقدم والمبهر في كل أوجه الحياة، إلى الأكثر تخلفاً تزمتاً وتأزماً، حتى أصبحنا نخرج من حفرة لنسقط في بئر والتهينا بصغائر عن كبارها ولم نتعلم كحال الأمم الحية الأخرى من زلزال الغزو، فعدنا بعد عام 91 إلى ما كنا عليه قبل صيف 90 و... أسوأ!



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نظرة فاحصة إلى ما آلت إليه الأمور تُظهر أن الفساد متفشٍ ونزل من الكبار للصغار، ومن المواطن للوافد الجديد، حتى لم يعد أحد يأتمن أحداً على ما نأكله أو نستخدمه في حياتنا اليومية في غياب الرقابة وانعدام الشفافية، وأصبح المواطن الصالح هو من يراقب ويصور، ولا يحاسب أحد الجهات المختصة والمعنية حول كيف أمكن لذلك المواطن أن يشاهد ما لم تشاهدوه؟! وتدهورت أحوال الخدمات العامة والتعليم وخطط التنمية، وغابت بدائل النفط وانتشر الخداع والكذب والكلام الكبير، إلا أن الواقع المعيشي يقول عكس ما يشاع...



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لقد حان الأوان لنغير خارطة الطريق المدمرة السابقة التي عملنا بها طوال العقود الماضية والتي أودت بنا إلى الكوارث، بخارطة طريق جديدة تقوم على تعزيز النزاهة ومحاربة الواسطة والفساد المالي والإداري، وتجديد الدماء عبر تعيين الأكفاء الأمناء الذين لا تنهض الأمم دونهم، وتقوية أواصر وحدتنا الوطنية وتعزيز جيشنا وقوانا الأمنية، والتخلص من البيروقراطية القاتلة، وفتح البلد للسياحة والاستثمار، والتحول بالأداء الحكومي من الهواية إلى الاحتراف، وبالشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية من الترهل والهواية والخسائر وسوء الإدارة وكونها عالة على المال العام إلى الاحتراف والربح والإدارة الراشدة، كي تصبح كما يُفترض رافداً من روافد الميزانية العامة تحسباً لانخفاض أسعار النفط... القادم لا محالة!



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آخر محطة:

1 - توجه الشباب هذه الأيام للعسكرية أمر جيد، إذا ما جعلنا الجيش مصنعاً للرجال الأكفاء الأمناء، ووضعنا فحوصات دورية للمخدرات، وخلقنا من المؤسسة العسكرية مكاناً يتدرب فيه العسكري على مهارات تساعد على الارتقاء بأداء الجيش وتساعده في وقت لاحق على عيش أفضل بالحياة.

2 - كما على الجيش أن يعزز من الوحدة الوطنية والتخلص من الولاءات البديلة، ويجب على الجيش أن يستفيد من تجربة الجيش المصري في المساعدة على إعمار البلد بدلاً من استلام الرواتب في انتظار حرب قد لا تحدث أبداً.

3 - وبودي مضاعفة العقوبات على من اشترى لجيشنا ونحن الدولة المهددة الصغيرة أسوأ الأسلحة بأغلى الأثمان، فمن قام بتلك المفاسد والتجاوزات من الطاقم الإداري والفني كان يعلم علم اليقين أنه ولأجل مصالحه الخاصة كان يخاطر ببقاء وطننا وأرواحنا.