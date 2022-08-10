أين الاهتمام العلمي بانتشار السرطان في الكويت؟

الاخيرة

مؤشرات التنمية في اي دولة تنطلق من قدرتها على درء المخاطر التي يواجهها الانسان، وليس الرفاهية الاستهلاكية او التوسع العمراني فقط، ولهذا سجلت بعض الدول مؤشرات متقدمة في شتى المجالات علما انها اقل ثروة من الكويت، وتفتقر الى الثروات الطبيعية، غير انها ركزت على عوامل اساسية في تنمية الروح العلمية لدى مواطنيها، وبعضها استطاعت ان تشكل قوة كبيرة في مجالات بعيدة جدا عن الصراعات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم الثالث، ومنها الكويت.



في هذا الشأن يغيب لدينا الحس العلمي في استقصاء اسباب بعض الافات الصحية التي لوحظ انتشارها في البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وسجلت في السنوات الاخير اعلى معدلات الاصابة بها، واخص هنا بعض انواع السرطان في الكويت.

من المستغرب جدا ان هذا الامر الذي لا يشكل اي خلاف سياسي، بل هو محط اهتمام مختلف الاطراف يغيب عنه الاهتمام الصحيح، من المؤسسات العلمية المحلية.



اتساءل هنا: في ظل الوفرة المالية الكبيرة التي توفر لوزارة الصحة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والبنية التحتية المتقدمة لهذه المؤسسات، لماذا لا تكون هناك سلسلة ابحاث، صحية وبيئية وغيرها من المجالات التي تشكل عوامل تمهيدية للاصابة بامراض السرطان، في المقابل نسأل هل تجرى ابحاث اولية على المصابين والادوية والعلاجات التي يتلقونها ومدى نجاعتها في الاستشفاء من المرض؟



صحيح ان هذا الامر شأن المتخصصين، وربما تكون هناك بعض الجوانب العلمية التي تستوعبها العامة، غير ان السؤال هو: ان الكويت بما لديها من خيرات، وجراء ما تعانيه من هذا المرض الذي يستهلك جانبا كبيرا من اهتمام الطواقم الطبية، ويؤثر سلبيا على المجتمع، اضافة الى تأثيراته الاخرى العديدة والتكلفة المالية، فهو موضوع يحتاج الى تكاتف علمي من المؤسسات المعنية التي ذكرنا اعلاه من اجل وضع الاطر المناسبة لعلاج هذه المشكلة.



لا شك ان ثمة عوامل بيئية وصحية تسبب هذه الامراض، والتوعية ضرورية في هذا الشأن، ولذلك يا حبذا ان تتشكل خلية مشتركة من وزارة الصحة ومؤسسة الكويت للتقدم العملي ومعهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت، ومراكز الابحاث الاخرى للعمل على وضع الدراسات اللازمة لهذا الامر الحيوي الذي يهم كل الكويت، حاضرا ومستقبلا، ويشكل نقطة مضيئة في المسار التنموي والاهتمام العلمي العام.