الخالد قلَّد الضباط الجدد رتبهم: تحملوا المسؤولية

وطن النهار

قلَّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد في وزارة الدفاع صباح أمس، كوكبة جديدة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد هنأ الخالد الضباط الجدد بكلمة قال فيها: «أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم ثقة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوليتكم ضباطاً بالجيش الكويتي، وأنتم اليوم في بداية طريق العمل والبذل والعطاء لوطنكم، فكونوا أهلاً للثقة الغالية بتحمل المسؤولية والتسلح بالعلم والتدريب والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش الكويتي، واحرصوا دائماً على أن تكونوا قدوةً في تعاملكم ومثالا يحتذي به في أقوالكم وتصرفاتكم،

وتفانوا بخدمة وطنكم وحمايته والذود عن ترابه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد».

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.