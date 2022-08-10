محافظ الأحمدي استقبل «مجلس الشباب»

وطن النهار

أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد ان شباب الكويت هم مستقبل هذا الوطن وأمله في تحقيق التنمية والتطور الذي نطمح إليه جميعا، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحفيزأبنائنا وبناتنا وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة ليكونوا فاعلين في المجتمع.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، حيث التقى المحافظ صباح امس في ديوان عام محافظة الاحمدي، رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف العازمي، وعضو المجلس وائل العنزي، ورئيس لجنة المنصة جميلة العتيبي، حيث اطلع على مجمل نشاط المجلس خلال الفترة الماضية، وبحث سبل التعاون المشترك مستقبلا، متمنيا للمجلس التوفيق والسداد والنجاح في مهمته الوطنية.

من جانبه، اعرب رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف العازمي عن سعادته باللقاء الذي يمثل دعما كبيرا للشباب، كما تناول العديد من الأفكار والمقترحات، لافتا الى الحديث عن منصة مجلس الشباب التي ستنطلق بالتزامن مع يوم الشباب الدولي، كما رحب المحافظ بمشاركتنا في الفعاليات والانشطة التي تنظمها المحافظة، خاصة تلك التي تهتم بالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن اطار المسؤولية المجتمعية.

بدورها، قالت رئيس لجنة منصة مجلس الشباب جميلة العتيبي ان المنصة عبارة عن بوابة الكترونية تضم عدة اقسام «مبادرون، متطوعون، ومساندون»، وتوضح كل المعلومات عن رؤية ومهام ولجان المجلس والاعضاء والانشطة المتنوعة.

