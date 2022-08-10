500 ألف متر مكعب توسعة محطة أم الهيمان

وطن النهار

يعتبر مشروع توسعة محطة أم الهيمان من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى معالجة مياه الصرف في المنطقة الجنوبية بـ 500000 متر مكعب كطاقة استيعابية ويقلل من الاثار السلبية على البيئة في ري المسطحات الخضراء، كما انه أحد أهم مشاريع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة، لتوفير وتحسين أداء البنية التحتية للصرف الصحي، وتحويلها إلى بنية تحتية صحية مستدامة وفق المعايير العالمية، تحقيقا لأهداف حماية البيئة البرية والبحرية وصحة الفرد،



وتطوير وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة وزيادة الإنتاج، بما يتناسب مع الطلب المتزايد، ولها أهمية كبيرة في مستقبل البلاد وقطاع المياه عموما، حيث تم إنشاء شركة لتوسعة المحطة والأعمال المكملة لها بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة، وفق نظامي BOT وDB0، حيث تعتبر المحطة الجديدة الأكبر في منطقة الخليج العربي، وستوفر 500 ألف متر مكعب يوميا في المرحلة الأولى، وستكون قابلة للتوسعة إلى 700 ألف متر مكعب في المرحلة الثانية، بعد أن كانت بسعة 27 ألفا فقط في الوقت الحالي.



وسيتم استغلال المياه المعالجة الثلاثية في أغراض الزراعات التجميلية والتحريج في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تزويد شركة نفط الكويت بما يعادل 120 ألف متر مكعب يوميا منها. ويضم مشاريع رديفة كإنشاء خط للطوارئ بطول 7 كم مع الأعمال المتعلقة به، إلى جانب محطة لتحويل الكهرباء رئيسية بسعة 300 ألف KVA لجميع المرافق في المنطقة الجنوبية، يتحمل المستثمر جميع تكاليف الإنشاء، بالإضافة إلى تكاليف إدارة وتشغيل المحطات لمدة 25 سنة، وجميع المتطلبات والإجراءات، وما يلزم لتسليمها إلى الوزارة بحالة تشغيلية جيدة بعد انتهاء مدة المشروع، الذي يتم وفق نظام BOT، أما شق الـ DBO من المشروع فهو يمثل الأعمال التي سيتم تمويلها من الدولة، وسيتولى المستثمر تنفيذها خلال 4 سنوات شاملة أعمال التنفيذ، تتبعها سنتان لأعمال التشغيل والصيانة، وبانقضاء تلك المدد يتم تسليمها لوزارة الأشغال العامة، لتتولى أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة من خلال العقود الدورية التابعة للوزارة.



5 خطوط



وهذه الأعمال تشمل إنشاء وتوسعة محطة ضخ العقيلة مع محطة تحويل كهربائية ثانوية بسعة 130 الف KVA، وإنشاء 5 خطوط ضخ مياه معالجة رئيسية لمياه الصرف الصحي والمياه المعالجة بطول 60 کلم، إضافة إلى تشغيل وصيانة المحطات القائمة مؤقتا، وهي محطة ضخ العقيلة، ومحطة تنقية الرقة، ومحطة تنقية أم الهيمان الحالية، ومحطة ضخ A20، ومحطات الرفع الثانوية إضافة إلى كل ذلك، سيتم إنشاء مركز للتحكم في المياه المعالجة بموقع محطة تنقية الرقة (بعد ازالتها) وشبكة ري مع 39 خزانا للمياه المعالجة في المنطقة الجنوبية، ومحطة ضخ في منطقة صباح الأحمد السكنية، وأخيراً خطوط صرف صحي ومياه معالجة من محطة أم الهيمان إلى منطقة صباح الأحمد السكنية، وتقدر أطوال الخطوط التي تربط ما بين تلك المشاريع من صرف صحي ومعالجة بـ 500 كيلو متر طولي مختلفة الأقطار.



مليار و383 مليوناً



وتم تأسيس شركة المشروع والتعاقد معها وستدير المحطة، وملكية هذه الشركة 50 في المئة للمواطنين، و10 في المئة للحكومة، و40 في المئة للشركة المستثمرة. والمستثمر شركة ألمانية تدعى WTE بالتحالف مع شركة ايفا الكويتية، والمشروع عبارة عن شركة مساهمة عامة باسم أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي برأسمال 49 مليون دينار، أي 490 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، بتكلفة اجمالية تقدر بمليار و383 مليون دينار تقريبا، تشمل تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وشراء الماء مدة 25 عاما.



وتعد مشاركة القطاع الخاص في إنشاء المحطة محورا أساسيا في نجاح المشروع برمته، فالمشروع ينقسم إلى شقين، الأول وفق نظام الـ (BOT)، وسيشمل انشاء محطة أم الهيمان ومحطة الكهرباء وخط الطرد، وسيتحمل المستثمر تكلفة انشائها وتشغيلها وصيانتها 100 في المئة لمدة 25 عاما، والشق الثاني بنظام الـ (DB0) بتكلفة مباشرة على الدولة يتم تنفيذها وإدارتها من قبل القطاع الخاص.

وستستقبل المحطة مياه الصرف في المنطقة الجنوبية من محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، إضافة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية، والمدن السكنية الجديدة في المنطقة الجنوبية، والتي تبلغ سعتها التصميمية 500 ألف متر مكعب يوميا من المياه كمرحلة أولى، تتم زيادتها لتصل إلى 700 ألف متر مكعب يوميا في المرحلة الثانية تزامنا مع التوسعة العمرانية في المنطقة الجنوبية من البلاد.



تطوير الشبكات



ويتبع المشروع قطاع الهندسة الصحية المعني بمنظومة الصرف الصحي في الكويت، والمنوط به تطوير المحطات والشبكات لمواكبة النمو العمراني والسكاني والحفاظ على البيئة، وتطبيق القانون البيئي للحفاظ على البيئة والاستفادة من المياه المعالجة خلال الفترة الأخيرة من خلال منظومة صحية متكاملة ومستدامة تطبق بأرقى وأعلى مستوى من التطور بخبرات كويتية، خاصة مع تزايد الجهات المستفيدة مثل الهيئة العامة للزراعة وشركة نفط الكويت وجهات اخرى بحاجة لمياه معالجة



وتخضع لاعلى معايير الهيئة العامه للبيئة بشكل اساسي، حيث نجدها تستخدم في منظومة نظام التكييف لجامعة الشدادية، ونادي الغولف صحارى، والمارينا، فالجميع يستعمل المياه المعالجة، إضافة إلى استخدام المياه في محمية الطيور، والبحيرات الاصطناعية، وفي حقن آبار النفط، ومزارع العبدلي، والوفرة، وجميع المحميات والمشاريع التجميلية في شوارع البلاد، وتعتبر المياه المعالجة محلاً للاستثمار من قبل الدولة، والمستثمر في المياه لا يخسر، لأن المياه هي الحياة.

