«المعلمين»: «التربية» وافقت على الاستعانة بخبرات المتقاعدين

وطن النهار

قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي إن وزارة التربية وافقت على مقترح جمعية المعلمين بخصوص الاستعانة بخبرات المتقاعدين من أهل الميدان التربوي لسد احتياجات الوزارة المطلوبة والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات في الجوانب الإدارية والفنية والمهنية وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بضوابط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وأشار الهولي إلى أن موافقة وزارة التربية على مقترح الاستعانة بخبرات المعلمين المتقاعدين يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة في حل جميع القضايا التربوية التي تسهم في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة قبل بدء العام الدراسي 2022 /2023، يأتي هذا بعد أن وجهت وزارة التربية كتابا رسميا للجمعية تفيد فيه بأنها لا تمانع في الاستعانة بخبرات المتقاعدين من أهل الميدان التربوي مع مراعاة عدم الإخلال بضوابط وقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وقد وجه رئيس الجمعية الشكر والتقدير لوكيل وزارة التربية د علي اليعقوب على تعاونه المستمر وتجاوبه السريع في القضايا التي تهم الميدان التربوي وجهوده في حل القضايا العالقة قبل بدء العام الدراسي. وأضاف الهولي بأن جمعية المعلمين ستواصل متابعة القضايا التي تهم المعلمين والمطالبة بحقوقهم بالتعاون مع وزارة التربية.