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الكندري: قبول 6376 طالباً وطالبة في خطة البعثات الداخلية


أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2022/2023.
وقال الكندري إن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف اعتمد قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام ( 2022 - 2023) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وأشار الكندري إلى أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية.
كما أكد ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.


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