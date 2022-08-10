المطيري: المطلقات وأبناء الكويتيات يعانون قلة الخدمات

وطن النهار

قال النائب السابق ماجد المطيري ان المطلقات وابناء الكويتيات يعانون من قلة الخدمات الموفرة لهم من قبل الدولة، ولاشك ان هذا الامر مرهق نفسيا على كاهل المواطنات لتحملها عبئاً كبيراً دون وجود اي دعم تمثل في مساواتها كباقي سيدات المجتمع الكويتي، ورغم دعمنا الكامل لحقوقهن الا ان لم يحالفنا الحظ في اكمال مسيرتنا في المجلس السابق، الذي كتب الله لنا الا نكون فيه بعد ان تم تعرية رؤوس كثيرة فيه من اصحاب المصالح الشخصية وكانت النتيجة تعطيل ملفات عدة تمس المواطنين.

واكد المطيري انه لن يتوانى في تسخير طاقته وطاقة العاملين معه في خدمة سيدات الكويت، لاسيما انه تقدم بعدة اقتراحات سابقة بشأن دعم هذا الملف، كان اخرها اقتراح برغبة بان تمنح الكويتية المتزوجة ولها اولاد مكافأة شهرية قدرها «300» دينار، مثل استحقاقات دعم العمالة، تحت مسمى ربة منزل، وذلك لما للمرأة من دور مهم في رعاية الاسرة والاولاد وحتى تتمكن من القيام بدورها على اكمل وجه.

واوضح المطيري انه تقدم بالعديد من التشريعات التي تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لهن، متقدما بالدعم الكبير لمقترحاتهم من خلال ترجمتها الى اقتراحات برغبة او بقوانين، وسيتم اكمالها باذن الله خلال مسيرتنا السياسية المقبلة.

وطالب المطيري الحكومة بان تفي بوعودها التي اطلقتها بشأن اغلاق هذا الملف وانهاء معاناتهم وعدم ترك المجال فيه للتكسبات السياسية، يقول الله في محكم كتابه «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا»، مضيفا ان العهود التي كانت في اعناقنا تجاه الوطن والمواطنات علينا ان نفي بها، وعلى الحكومة ان تفي بالعهود التي اطلقتها بالسابق، والشعب الكويتي يستحق افضل من هذه الحكومة وعلينا واجب شرعي، وقد اقسمنا وسوف نفي بوعودنا.

