«التطبيقي»: تمديد فترة التقديم لبعثات المعيدين

وطن النهار

أعلن مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جاسم القعود عن تمديد فترة التقديم بخطة البعثات الدراسية للعام الدراسي 2021/2022 لشغل وظيفة معيد بعثة وذلك للإيفاد في بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حتى يوم السبت الموافق 24/9/2022 وذلك لتمكين المتقدمين من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

وأوضح القعود أن إعلان البعثات تضمن نوعين من المستندات المطلوبة منها الإلزامية التي لن يتم استكمال الطلب إلا باستيفائها بشكل كامل والاختيارية وهي المستندات التي ترتبط بمعايير المفاضلة بين المتقدمين. مهيباً بجميع المتقدمين ضرورة الاطلاع على الإعلان والشروط والضوابط الواردة فيه واستمارة تقييم المتقدم التي من خلالها سيتم المفاضلة.