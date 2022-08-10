إخلاء سردابين في المهبولة وإغلاقهما

وطن النهار

نفذت البلدية والإطفاء جولة ميدانية على السراديب وأسطح المباني الاستثمارية المستغلة تجاريا في محافظة الأحمدي، استكمالاً للجولات السابقة، ورصدت البلدية مخالفات وتوجيه إنذارات وإغلاق إداري لحين تصحيح المخالفة ومراجعة الجهات المعنية، حيث قامت بإخلاء سردابين وإغلاقها حتى الفترة الصباحية.

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في محافظة الأحمدي سعد الشيبه إننا نقوم بهذه الجولات بناء على تعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بتكثيف الجولات والرقابة المستمرة على البناء الاستثماري وبالأخص السراديب من جهة التخزين او التجهيز أو البيع أو الإصلاح،

ونحن مستمرون في ذلك، وتم رصد وضبط سراديب مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والمتضمنة عمل ضبط محضر مخالفة وغلق إداري فوري لمدة 3 أيام، مشددا على عدم التساهل أو استثناء أحد، فالقانون مطبق على الجميع. وتابع أنه بعد هذه الإجراءات يتقدم صاحب المنشأة بتعهد لتصحيح المخالفة، موضحا أن إدارة التدقيق والمحاسبة الهندسية لها إجراءات تتخذ بحق صاحب البناء تشمل إعطاء إنذار وعمل بلوك، وأما إدارة الإطفاء فلها إجراءات خاصة بها.