عاشوراء.. يوم انتصار الدم على السيف

وطن النهار

اقامت الحسينيات في الكويت والعالم الاسلامي يوم امس ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه في واقعة لم يشهد العصر مثلها حيث تجمع فيها جيش ابن زياد الذي يبلغ قوامه حوالي 70 الف مقاتل بين فارس وراجل مجهزا بالعتاد والسلاح لمواجهة قافلة الحسين عليه السلام والتي شارك فيها بالقتال حوالي 70 مقاتلا من بينهم الشيوخ والشباب والاطفال، حيث قاتلوا وهم عطاشى وبعتادهم الشخصي،



قاتلوا وقتلوا من الاعداء مقتلة عظيمة واستشهدوا على ارض كربلاء ليجسدوا ارقى حالات التضحية بالنفس من اجل الدين ومباديء الامام الحسين عليه السلام.

وكانت الحسينيات قد احيت ليلة العاشر الليلة الاخيرة قبل واقعة الطف واستشهاد الامام الحسين واهل بيته واصحابه وتسمى ليلة الوداع حيث تصف حال الحسين ومن معه من معسكر الحق واحوالهم في تلك الليلة ومادار بينهم وتستذكر هذه الليلة ايضا قصة قتل عبدالله الرضيع بين يدي ابيه الحسين بسهم قاتل وهو يستسقي له الماء من الاعداء.



مقتل الرضيع



يذكر ارباب المقاتل ان برز بنو هاشم برزوا واحدا بعد واحد و قاتلوا الأعداء حتى استشهدوا جميعا.

ثم نادى الحسين: هل من ذائب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء و العويل، وعندما اقترب من باب الخيمة استقبلته السيدة زينب بعبد الله الرضيع قائلة: أخي حسين هذا عبد الله قد دلع لسانه من شدة العطش وكان بابي ونفسي له ثلاثة ايام لم يذق قطرة من الماء فهل تأخذه يا أبا عبد الله لهؤلاء القوم كي يسقونه شربة من الماء فان امه قد جف لبنها.



فخرج الحسين إلى القوم واضعا الرضيع بين يديه ومناديا بالقوم ان كانت الحرب بيني وبينكم فما ذنب هذا الطفل الرضيع ان تمنعوه الماء، وهنا اختلف معسكر بني سعد بين مناد بسقي الماء للطفل الرضيع وبين رافض لذلك حتى ساد الهرج والمرج في اوساط الجيش، وعندما أحس عمر بن سعد بالهمهمة واختلاف معسكره أمر حرملة بن كاهل الأسدي بقطع نزاع القوم، فرما حرملة الرضيع بسهم مثلث مسموم ذي ثلاث شعب فذبحه من الوريد إلى الوريد وهو في حجر أبيه. عندئذ وضع الحسين يده تحت نحر الرضيع حتى امتلأت دما، ورمى بها نحو السماء قائلا: ون علي ما نزل بي أنه بعين الله، وقيل انه عندما قتل الرضيع حفرالحسين له بجفن سيفه قبرا صغيرا خلف الخيمة ودفن جثمانه مرملا بدمه وصلى عليه. ويقال أنه وضعه مع قتلى أهل بيته. كما تذكر بعض الروايات أن الامام السجاد عندما عاد لدفن الاجساد الطاهرة دفن جسد أخيه عبد الله الرضيع مع جسد أبيه الحسين وان الرضيع اصغر شهداء الجنة.



ليلة الاختبار



ويصف المؤرخون معسكر الإمام الحسين عليه السلام في تلك الليلة بانه بات الحسين عليه السلام وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد وقد جمع الإمام عليه السلام أصحابه وأهل بيته قائلا بعد أن اذن لهم بالانفصال عنه والتفرق في البلدان لكي ينجوا من القتل: ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، ألا وإني قد أذنت لكم جميعا، فانطلقوا في حل ليس عليكم مني حرج ولا ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم؛ فإنهم لا يريدون غيري، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري،



فرفضوا ولم يتفرقوا وآثروا البقاء معه إلى النهاية، واستشهدوا جميعا. وكان في مقدمة الرافضين العباس بن علي عليه السلام وإخوته وبقية شباب بني هاشم. ثم التفت الإمام الحسين عليه السلام إلى بني عقيل قائلا: يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم، فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكم.

قالوا: سبحان الله فما يقول الناس لنا؟ إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن برمح ولم نضرب معهم بسيف، لا والله لا نفعل ذلك، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله العيش بعدك وقام مسلم بن عوسجة فقال: أنحن نخلي عنك؟ وبم نعتذر إلى الله في أداء حقك؟! أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي.



وهكذا فعل سعيد بن عبد الله النخعي وقام زهير بن القين فقال: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرة وأن الله جل وعز يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن هؤلاء الفتيان من أهل بيتك وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا.

فجزاهم الحسين عليه السلام خيرا وقال: يا قوم إني غدا أقتل وتقتلون كلكم معي ولا يبقى منكم أحد، فقالوا: الحمد لله الذي أكرمنا بنصرك وشرفنا بالقتل معك أولا ترضى أن نكون معك في درجتك يا ابن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فدعا لهم بخير.



الاستعدادات العسكرية



لم يغفل الإمام عليه السلام تلك الليلة عن الاستعدادات العسكرية، فقد روي أنه خرج عليه السلام في جوف الليل إلى خارج الخيام يتفقد التلاع والعقبات فتبعه نافع بن هلال الجملي، فسأله الحسين عليه السلام عما أخرجه؟ فقال الحسين عليه السلام: إني خرجت أتفقد التلاع والروابي مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون، ومن تلك الاستعدادات أنه عليه السلام لما رأى أن الحرب على وشك الوقوع، أمر بحفر خندق حول المعسكر والخيم، وأن تلقى فيه النار لتكون مواجهة العدو من جهة واحدة، ولكي لا يباغتوا من الخلف. فانبرى كل منهم يعمل حتى حفروا خندقا وألقوا فيه الشوك والحطب وأضرموا فيه النار. فكان كما خطط الإمام عليه السلام له.

ومن الأمور الاحترازية التي اتخذها الإمام عليه السلام أنه أمرهم أن يقرب بعضهم خيامهم من بعض وأن يدخلوا الأطناب بعضها في بعض وأن يكونوا بين البيوت فيستقبلون القوم من وجه واحد والبيوت من ورائهم و عن أيمانهم وعن شمائلهم قد حفت بهم إلا الوجه الذي يأتيهم منه عدوهم‏.



الوداع الاخير



قدم الحسين عليه السلام الى عياله ليودعهم الوداع الأخير وجراحاته تتفجر دما وقد أوصى حرم الرسالة وعقائل الوحي بلبس الأزر والاستعداد للبلاء وأمرهن بالخلود الى الصبر والتسليم لقضاء الله قائلا : استعدوا للبلاء واعلموا ان الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة امركم الى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم، تزول الدول وتذهب الممالك وتفنى الحضارات، وذابت أسى ارواح بنات الرسول صلى الله عليه واله حينما رأين الامام بتلك الحالة يتعلقن به يودعنه وقد وجلت منهن القلوب واختطف الرعب الوانهن والتاع الامام حينما نظر إليهن وقد سرت الرعدة بأوصالهن.

