رواد الحسينيات لرجال الأمن والإطفاء والصحة: كفيتم ووفيتم

وطن النهار

أعرب المنظمون للحسينيات والقائمون عليها وعدد من رواد الحسينيات في الكويت عن امتنانهم وشكرهم البالغ للجهات الرسمية المشاركة في تأمين الحسينيات وحمايتها خلال فترة احياء شعائر ليالي عاشوراء من شهر محرم، حيث الاستعدادات على قدم وساق وانتشار امني مكثف ومتعاون امام مداخل الحسينيات ومخارجها في جميع المناطق، بالاضافة الى الدور الكبير المتمثل في تواجد كوادر الاسعاف والطوارئ الطبية ورجال الادارة العامة للاطفاء على أهبة الاستعداد طوال ايام محرم.



ولفت المنظمون في الحسينيات والرواد ان الايام الماضية لم تشهد أي مشاكل أو خلل أو مواقف سلبية من رجال الامن، بل العكس كانوا جدا متعاونين وحريصين على تنظيم دخول وخروج رواد الحسينيات بيسر ودون تعطيل، بالاضافة الى تنظيم حركة السير وفك التزاحم المروري في الاماكن القريبة من الحسينيات، مشيرين الى ان القيادات العليا في وزارة الداخلية والكوادر الصحية والاطفاء متواجدون بشكل مستمر لتفقد مجرى العمل وتدارك اي تقصير.



وتجدر الاشارة الى انه في كل عام بعد انتهاء عاشوراء او شهر محرم تقوم بعض الحسينيات بتكريم الكوادر الامنية والطبية والاطفاء المتواجدة معهم خلال فترة احياء الشعائر وتوجيه كتب شكر وامتنان لهم على وقفتهم المشرفة.