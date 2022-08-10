ليلة القبض على «الفرعيات»

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كشفت الأجهزة الأمنية عن جديتها في مواجهة الانتخابات الفرعية ومنع اقامتها، حيث شهدت مناطق في الدائرة الثانية مساء اول من امس الاثنين ليلة بوليسية اثر رصد الأجهزة الأمنية لعقد انتخابات فرعية لاحدى القبائل في ديوانيات توزعت على مناطق الصليبيخات والدوحة حيث دهمت فرق أمنية موقعين للتصويت وتحرزت على الصناديق الموجودة فيهما بالاضافة الى القبض على عدد من المنظمين والمشاركين.



وأصدرت وزارة الداخلية امس بيانا بهذا الشأن قالت فيه: انه ضمن جهود وزارة الداخلية في التصدي للانتخابات الفرعية والتشاوريات والتي تعد اقامتها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة فقد تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بانتخابات فرعية وجار ضبط باقي المتورطين وتحويل المتهمين والمضبوطات الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.



وأضافت: وردت معلومات للادارة العامة للمباحث الجنائية تفيد باقامة انتخابات فرعية في احدى المناطق بموقعين مختلفين وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فرقة للمتابعة والرصد، وبعد تكثيف التحريات تبين بالفعل انها انتخابات فرعية فتم استصدار الاذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين، وتم العثور على صندوق اقتراع وأدوات تستخدم في عملية الانتخاب والفرز واختام وأوراق متلفة تم استخدامها لعمليات التصويت.



ووفق مصدر امني ان المتهمين يخضعون للتحقيق للكشف عن باقي المتورطين واحالتهم الى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم، حيث ان الرصد مستمر وجار ضبط باقي المتورطين. وأضاف المصدر ان توجيهات صادرة بالضرب بيد من حديد لكل من يقوم بارتكاب جريمة تنظيم أو المشاركة في تشاورية أو انتخابات فرعية.

كما كشف المصدر عن فرز فرق أمنية في جميع الدوائر لرصد أية مبادرات أو محاولات لشراء أصوات الناخبين.