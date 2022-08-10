انفراجة في «الدروازة» !

الأولى

أعلن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى عن موافقة وزارة المالية على قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البحري بتنفيذ الأعمال المطلوبة أعلى تقاطع نفق دروازة العبدالرزاق بمدينة الكويت.



وأوضح الموسى في تصريح لـكونا امس أن الأعمال تشمل الفحص والاختبارات والأعمال الخرسانية لجسم النفق وأعمال إزالة وتجديد وصيانة جميع طبقات العزل وحقن الفواصل وتغيير منصات الارتكاز.



وأضاف أن مدة تنفيذ الأعمال من المقرر أن تستغرق 90 يوما بعد أخذ موافقة ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة، مشيرا إلى أن هيئة الطرق ستصدر تعليماتها للبدء الفوري بتنفيذ الأعمال بعد ورود موافقات الجهات الرقابية وذلك لسرعة فتح الحركة المرورية أعلى النفق.



وأشاد الوزير الموسى بجهود وزارة المالية وعلى رأسهم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد على تعاونهم مع وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والموافقة على المتطلبات المالية لسرعة الانتهاء من إصلاح دروازة العبدالرزاق.