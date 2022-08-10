«الإيرادات النفطية» تواجه.. الفرصة الأخيرة

الأولى

ذكر تقرير اقتصادي ان الطفرة الكبيرة في إيرادات دول الخليج من بيع النفط بعد ارتفاع أسعاره هذا العام تمثل الفرصة الأخيرة لهذه الدول للاستفادة من هذه الأموال، قبل أن يقلص العالم اعتماده على الوقود الأحفوري.



ونشرت مجلة إيكونوميست تقريرا أوضحت فيه أوجه الإنفاق المحتملة للفائض الذي حصلت عليه هذه الدول، مستفيدة من الإيرادات الهائلة مع ارتفاع أسعار الخام، بسبب تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد، وغزو روسيا لأوكرانيا، والمخاطر المحتملة التي ستواجهها لتنفيذ مشروعات ضخمة مثل مشروع مدينة نيوم في شمال غرب السعودية.



واوضح التقرير إن ارتفاع أسعار النفط يزيد القوة المالية لدول الخليج في الداخل والخارج، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق العام وتوجيه الأموال إلى جميع أنحاء العالم كما توفر الأرباح المفاجئة لهذا العام الفرصة الاخيرة لتصحيح الأوضاع التي ظلت سائدة منذ انخفاض أسعار النفط، في 2014، مثل إجراءات خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.



ودعا التقرير دول الخليج إلى التركيز على المجالات التي تتمتع فيها بمزايا تنافسية أوضح، واقترح الاستثمار في تقنيات تحلية المياه.

وقال: تمنح الأزمة الحالية، التي تعاني منها الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل دول الخليج نفوذا كبيرا لكن قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لها، فالبلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، تشكو ارتفاع تكاليف الطاقة وهو ما يجعل جهودها المبذولة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري أكثر إلحاحا.