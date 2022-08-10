20 مليار دينار إنفاق الكويت في 6 أشهر

الأولى

كشفت بيانات رسمية عن انفاق الكويت بلغ 20.43 مليار دينار بنهاية النصف الأول من 2022، مقارنة مع 15.75 ملياراً للفترة المماثلة من 2021 وبزيادة قدرها 4.68 مليارات وبنمو قدره %27.7.



واستحوذت المعاملات التي تمت عبر المواقع الالكترونية على 6.9 مليارات من اجمالي ما تم انفاقه في النصف الأول من العام الحالي وبما يعادل %34.3.

وأوضحت الاحصائية الشهرية الصادرة من البنك المركزي لشهر يونيو تراجع الأصول الاحتياطية الرسمية بحدود 600 مليون دينار على أساس شهري بالغة 14.39 ملياراً بنهاية يونيو، الا أنها سجلت زيادة قدرها 420 مليوناً على أساس سنوي، اذ سجلت 13.97 ملياراً بنهاية يونيو 2021.



ولفتت الاحصائية أن اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغت بنهاية يونيو 2022 ما قيمته 17.1 مليار دينار مقابل 14.98 ملياراً للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة قدرها 2.1 مليار دينار على أساس سنوي.

وشهدت موجودات البنوك المحلية ارتفاعاً بلغ 7 مليارات دينار تقريباً، حيث سجل 81.8 مليارا بنهاية يونيو 2022 مقابل 74.9 ملياراً بنهاية يونيو 2021.

وأظهرت ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع ن2 نحو 0?3 % في يونيو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 41?6 مليار دينار.



وقالت ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0?3% في يونيو الماضي لتبلغ 37?2 مليار دينار، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 1?2% لتبلغ 2?6 مليار دينار في حين استقرت اجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات المركزي عند ثلاثة مليارات دينار.