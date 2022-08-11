السلطان لـ «النهار»: تحديات تواجه بزنس التدريب

مال وأعمال

أشارت المبادرة سارة السلطان إلى أن تحديات مشروعها تمثلت في اقناع الناس بالافكار الجديدة والاسلوب المبتكر في مناقشة قضايا الرجل والمرأة والاختلاف الحاصل بينهما. وأشارت في حوار أجرته النهار أن المشاريع الصغيرة لها دور كبير في دعم الشباب لممارسة أنشطتهم، وبذلك قد تحد من البطالة في حال نجاح المشروع.



وقالت: هناك توجه حكومي في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأرى ذلك في زيادة التسهيلات في المعاملات التجارية. وتقديم الدعم اللازم للمشاريع. وبينت أن التخطيط السليم ودراسة السوق من اهم العوامل التي يحتاجها المبادر قبل الدخول الى عالم الاعمال، حيث اذا لم تكن هناك صورة واضحة عن سير العمل و اماكن انفاق رأس المال قد ينتج فشل كبير خلال عملية التنفيذ وفيما يلي التفاصيل..



- تحدثي قليلاً عن المشروع من حيث البدايات والتحديات والتطلعات؟

- بدأت مشواري في التدريب في عام 2012، حيث نشرت اول فيديو لي على منصة السناب جات، وكنت اتحدث عن بعض الاختلافات بين الرجل والمرأة ووقتها كان لدي ما يقارب الـ 70 متابعاً فقط. وحينها فوجئت بعدد التفاعل الذي حصل عليه هذا الفيديو وبغضون ايام قليلة من هذا الانتشار كبر عدد المتابعين الى 3000 متابع. حينها ادركت ان لدي رسالة اوصلها للناس وكاريزما تساعدني على الاقناع. اسست قناتي في اليوتيوب التي يتابعها الان ما يقارب 20 الف متابع. وبعدها بدأت اهتم اكثر في مجال التدريب، حيث حصلت على شهادات معتمدة متنوعة في الارشاد النفسي والتدريب المعتمد.



- ما أبرز التحديات التي واجهتك؟

- تحدياتي كانت في اقناع الناس بالافكار الجديدة والاسلوب المبتكر في مناقشة قضايا الرجل والمرأة والاختلاف الحاصل بينهما. ولان ما اطرحه من مواضيع حساسه تطرأ بالعلاقات الزوجية فكنت احصل على انتقاد كثير في البداية. ولله الحمد لم يترك هذا الانتقاد اثراً سيئاً في مسيرتي لانه سرعان ما تقبل الناس هذا الطرح الجديد من نوعه.



- منذ متى تعملين في مجال التدريب ؟

- انا اعمل في مجالي منذ 10 سنوات، وبدأت مؤخرا اركز على تقديم الاستشارات والدورات ولقد لاقت اقبالاً كبيراً من داخل البلاد وخارجها. قدمت إلى الان اكثر من 700 استشارة وتمت استضافتي في عدد من الهيئات والمؤسسات ومن اهمها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST وهيئة الطرق والمواصلات دبي. وأتطلع ان أساهم في تغيير عدد كبير من افراد المجتمع من خلال حل مشاكلهم وقضاياهم بطرق سهلة وعملية ومنطقية. ولله الحمد نالت جهودي تقبل الناس.



- هل تواجهين أزمة في تمويل المشروع الخاص بك؟

- بالنسبة لي شخصيا لا أواجه أي مشاكل من هذا النوع بسبب طبيعة عملي الفردية.



- لماذا اخترت هذا المشرع دون غيره؟

- اقبال الجماهير على عملي جعلني أركز عليه دون أعمال أخرى كنت امارسها بطبيعة انني خريجة ماجستير في ادارة الأعمال، فقد مارست بعض المشاريع في مجال البيع بالتجزئة والنوادي الرياضية حيث اني تقلدت منصب المدير التنفيذي لشركة نادي فيفا فت بالجهراء في سنة 2018 - 2019 وهو اول فرانشايز من البرتغال يفتتح في الكويت. ولكن بعد ذلك تفرغت لعملي كمدربة حياة لايماني بما يمكنني تقديمه في هذا المجال.



- هل تمت الاستعانة بالصندوق الوطني أو البنك الصناعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في نجاح المشروع؟

- لا، لافتة إلى أن المشاريع الصغيرة لها دور كبير في دعم الشباب لممارسة انشطتهم وبذلك قد تحد من البطالة في حال نجاح المشروع.



- لماذا يقبل الشباب على العمل الحكومي أكثر من القطاع الخاص؟

- أنا أؤمن ان البعض من الشباب يبحث عن الامان الوظيفي والاستقرار المادي بدلا من الخوض في مغامرات القطاع الخاص. ليس انتقاصا في العمل الحكومي ولا تقليلا من شأنه او الانجاز من خلاله. ولكن بيئة الاعمال بطبيعتها بيئة تنافسية وفيها جزء كبير من المخاطرة، ولذلك هي ليست للجميع انما فقط لمن لديه قوة تحمل عالية للتحديات والخسائر التي قد تواجه رائد الاعمال. بالاضافة الى المرونة النفسية التي يحتاج ان يتحلى بها رائد الاعمال قد تلعب دوراً كبيراً خلال خوض العمل في القطاع الخاص.



- ما الذي تعلمته من مشروعك؟

- من تجربتي الخاصة في مجال ريادة الاعمال تعلمت ان التركيبة النفسية للشخص مهمه جدا لتحمل صعاب التحديات في هذا المجال. الشجاعة والثقة بالنفس من اهم ما يجب ان يتمتع به رائد الاعمال ومن تجربتي في هذا العمل منذ سنه 2007 وبسبب التقلبات التي مررت بها صممت دورة باسم الاستعداد النفسي للمشروع الجديد ايمانا مني باهمية هذا الاستعداد بنفس اهمية رأس المال و دراسة الجدوى والتخطيط للمشروع.



- هل هناك توجه حكومي جاد في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

- نعم ارى ان هناك توجهاً حكومياً في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأرى ذلك في زيادة التسهيلات في المعاملات التجارية. وتقديم الدعم اللازم للمشاريع.



- ما جوانب القصور في عملية تشجيع المنتج المحلي؟

- اني أرى قصوراً في اهتمام المؤسسات الحكومية باستضافة المدربين المحليين لتقديم ما لديهم من علم للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي. وقد يسعدني ان ارى تشجيعا من القطاع الحكومي للمدربين الشباب ومساعدتهم للوصول الى اكبر شريحة ممكنة من الموظفين، مما يسهم ايضا في نشر الوعي وتحسين جودة حياة افراد المجتمع. ان التركيز على نشر الوعي بالامور الحياتية البعيدة عن اجواء العمل قد تلعب دوراً كبيراً في رفع الايجابية بين الموظفين وزيادة مستوى ادائهم بالعمل.



- ما الذي يحتاجه المشروع الصغير حتى ينجح؟

- التخطيط السليم ودراسة السوق من اهم العوامل التي يحتاجها المبادر قبل الدخول الى عالم الأعمال، حيث اذا لم تكن هناك صورة واضحة عن سير العمل وأماكن انفاق رأس المال قد ينتج فشل كبير خلال عملية التنفيذ. وكما ذكرت مسبقا فان الاستعداد النفسي ايضا من الامور المهمة التي يحتاجها المبادر قبل الشروع بالمشروع الجديد.

التركيز على القدرات التسويقية والمبيعات من العوامل الرئيسة التي تحدد فشل او نجاح المشروع. يجب ان يركز المبادر على جودة المنتج و الشريحة المستهدفة، وكيفيه التسويق بأقل تكلفة وزيادة المبيعات لتفوق حجم النفقات بالشركة



- كيف يتم التقدم والنجاح في المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بباقي دول الخليج ؟

- ارى ان السوق الكويتي قد تفوق بالفعل مقارنة بدول الخليج، حيث نشهد كل فتره افتتاح فرع لمشروع كويتي في دولة من دول الخليج وهذا ما لم نشهده من دول اخرى بشكل ملحوظ.

