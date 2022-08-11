الكنتارا يغيب شهراً ونصف الشهر

دوليه

كشفت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول سيفتقد لاعب الوسط تياغو ألكانتارا فترة شهر ونصف الشهر على الأقل بسبب الإصابة. وكان الدولي الإسباني اضطر لمغادرة الملعب في الشوط الثاني من مباراة ليفربول الأولى في موسم الدوري الإنكليزي الممتاز أمام فولهام.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها تياغو تعرّضه لشدّ في عضلة الفخذ الخلفية. وكان الطاقم الطبي للريدز يأمل في أن يستمر غياب اللاعب حتى نهاية الشهر الحالي فقط، قبل أن يثبت الفحص الأولي إمكانية ابتعاده لستة أسابيع على الأقل. ومن المنتظر أن يخضع تياغو لفحص آخر خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن مدة غيابه.

