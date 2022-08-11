بيكيه يوافق على تخفيض راتبه

دوليه

تتجه النية لدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه إلى خفض راتبه مجدداً. وجاءت خطوة اللاعب لمساعدة النادي على إكمال إجراءات تسجيل لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت بعض المصادر أن بيكيه اجتمع مع إدارة النادي الكاتالوني، واتفق على عدم حصوله على الزيادة المنصوص عليها في عقده مع الفريق، والتي من المفترض أن يحصل عليها في العامين الأخيرين من عقده الذي يستمر حتى ألفين وأربعة وعشرين، وسيستمر بنفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه حاليا.

وكان بيكيه قد وقّع على عقد التمديد في عهد الإدارة السابقة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، مقابل 28 مليون يورو مع 12 مليونا كعلاوة إضافية.

