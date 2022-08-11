انتصار مثير لآيندهوفن على موناكو

دوليه

بلغ ايندهوفن الهولندي الدور المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه المثير إياباً على ضيفه موناكو الفرنسي 3-2 ضمن الدور التأهيلي الثالث من البطولة. وافتتح جوي فيرمان التسجيل لآيندهوفن في الدقيقة 21 وتعادل غويليرمو ماريبان لموناكو في الدقيقة 58.

وفي الدقية 70 تمكن الدولي الفرنسي وسام بن يدر من إحراز ثاني أهداف موناكو، إلا أن آيندهوفن قلب الطاولة تماماً على ضيفه عندما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر إيريك غوتيريز فذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1). وفي الشوط الإضافي الثاني تمكن لوك دي يونغ من منح التأهل للفريق الهولندي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 109. كما بلغ بنفيكا الدورَ المؤهلَ للمجموعات بعدما أكد تفوقَه على مستضيفه ميتييلاند الدنماركي بالفوز عليه إيابا بثلاثةِ أهداف لواحد .

وتقدم الفريق البرتغالي بهدفين لكلٍ من إنزو فيرنانديش وهينرييك أروخو، قبل أن يُقلص أصحابُ الأرض النتيجة بهدف بيون سيستو، ليختتم ديوغو غونسالفيش ثلاثية َ بنفيكا قبل نهاية المباراة بقليل.

