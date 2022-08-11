أوساكا تنسحب من «تورونتو»

دوليه

انسحبت اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، من مباراتها في الدور الأول من دورة تورونتو للألف في التنس بسبب آلام في ظهرها، فيما ودّعت البريطانية إيما رادوكانو من الدور نفسه، في انتكاسة للاعبتين توجتا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي، في يوم شهد إشادة بسيرينا وليامس التي أعلنت بدء «العد التنازلي» لاعتزالها.

وكانت أوساكا متأخرة 7-6 (7/4) و3-0 أمام الإستونية كايا كانيبي، وصيفة دورة واشنطن الاسبوع الفائت، عندما قررت الانسحاب باكية بسبب آلام في ظهرها.

وقالت بعد الخسارة «شعرت بآلام في ظهري منذ بداية المباراة ورغم أنني حاولت الاستمرار والتحامل، لم أكن قادرة اليوم...أريد أن أثني على كايا لأنها لعبت جيداً». وخاضت أوساكا، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020، ست مباريات فقط (خسرت أربع مباريات وفازت باثنتين) منذ سقوطها في نهائي دورة ميامي للألف في أوائل أبريل الماضي ضد المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك. وخرجت رادوكانو، حاملة لقب فلاشيغ ميدوز العام الماضي، من الدور الاول أيضاً بسقوطها أمام الايطالية كاميلا جورجي 7-6 (7/0)، 6-2.

ورغم انتكاستها في المدينة التي ولدت فيها قبل 19 عاماً، بقيت المصنفة عاشرة عالمياً متفائلة قبل البدء في حملة الدفاع عن لقبها في نيويورك.

وقالت في هذا الصدد «كانت مباراة جيدة حقاً، كي أكون صريحة. المستوى كان عالياً جداً، لاسيما في المجموعة الاولى...كاميلا منافسة رائعة، فازت بهذه الدورة العام الماضي. ربما عليّ أن أتعامل بطريقة أفضل مع اللاعبات اللواتي يلعبن بأسلوب سريع مثلها».

