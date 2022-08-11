المطيري: العمل جارٍ لتطبيق استراتيجية الهيئة

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قال ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري: إن العمل جار على تطبيق استراتيجة الهيئة العامة للرياضة التي تم اعدادها بالشراكة بين الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.



جاء ذلك في كلمة القاها خلال زياته أمس الاربعاء لاعبي ولاعبات الكويت المشاركين في دورة العاب التضامن الاسلامي بنسختها الخامسة التي تستضيفها تركيا في مدينة قونية وتستمر حتى 18 اغسطس الحالي بمشاركة نحو ستة الاف رياضي يمثلون 56 دولة.

واضاف المطيري انه سيتم العمل على هذه الاستراتيجية الرياضية بكل شفافية ووضوح ليتم تطوير العمل لتحقيق الشراكة الهادفة الى تطوير الرياضة الكويتية وجعلها رائدة في جميع المحافل الاقليمية والدولية ورفع اسم الكويت عاليا.



يذكر ان استراتيجية الهيئة العامة للرياضة كان قد اعلن عنها في نوفمبر عام 2021 وتتضمن إنشاء مدينة رياضية متكاملة إلى جانب إنشاء 6 استادات رياضية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك استضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.واشاد الوزير المطيري بالاداء القوي الذي قدمه لاعبو الكويت حتى الان في هذه الدورة وحثهم على تقديم المزيد من العطاء لنيل اكبر عدد من الميداليات الملونة.



واعرب عن اعتزاز الكويت قيادة وحكومة وشعبا بالجهود الحثيثة التي يبذلها ابناؤها في جميع المحافل لرفع علم البلاد خفاقا وقال ان «الشباب الكويتي مبدعون ومتميزون ويتغلبون دائما على جميع التحديات» مؤكدا ان المسؤولين بالكويت حريصون على بذل قصارى جهدهم لتلبية امل وطموح الشباب الكويتي وخلق البيئة المناسبة لهم لتحقيق الريادة للرياضة الكويتية.



وكان المطيري كرم في مقر اقامته اللاعب ماجد الزيد وقدم له التهاني بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة القفز بالزانة، بحضور رئيس الوفد الكويتي المشارك في الدورة الشيخ جابر ثامر الصباح ومدير البعثة الكويتية المشاركة في الدورة فاطمة حيات والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في تركيا عماد الخراز.



وتشارك الكويت في هذه الدورة بنحو 60 لاعبا ولاعبة يشاركون في 10 ألعاب وهي (القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة).

